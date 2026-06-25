Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de edificios en Venezuela. El futbolista argentino Lucas Trejo denunció que perdió contacto con su esposa e hijos y pidió ayuda para encontrarlos.
Resumen para apurados
- Lucas Trejo, futbolista argentino, busca a su familia tras el derrumbe de su edificio por los sismos de 7,2 y 7,5 ocurridos recientemente en La Guaira, Venezuela.
- El jugador no estaba en el lugar debido a una concentración deportiva en Caracas. La tragedia en el país ya registra al menos 32 muertos, 700 heridos y múltiples derrumbes.
- El gobierno venezolano declaró el estado de emergencia mientras los rescatistas buscan sobrevivientes, con la expectativa de que la cifra de víctimas continúe aumentando.
La tragedia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela mantiene en vilo a cientos de familias. Entre las personas que aún permanecen desaparecidas se encuentra la familia del futbolista argentino Lucas Trejo, quien denunció públicamente que el edificio donde vivían su esposa y sus dos hijos colapsó tras los sismos.
Aunque las autoridades todavía no difundieron un número oficial de desaparecidos, la emergencia continúa mientras los equipos de rescate trabajan entre los escombros en las zonas más afectadas.
El desesperado pedido del futbolista argentino
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el defensor de 38 años pidió ayuda para encontrar a sus seres queridos. "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió.
Junto al mensaje compartió una fotografía con su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, con el objetivo de facilitar su identificación en caso de que alguien tuviera información sobre su paradero. Mientras tanto, miles de usuarios comenzaron a utilizar las redes sociales para difundir imágenes y pedidos de búsqueda de familiares desaparecidos tras el desastre.
Dónde estaba Lucas Trejo cuando ocurrió el terremoto
Según pudo constatar Infobae, el jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira no se encontraba con su familia al momento del derrumbe. El plantel estaba concentrado en Caracas para disputar el primer encuentro de la copa local frente a Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.
Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron especialmente el centro y norte de Venezuela, provocando el colapso de numerosos edificios tanto en Caracas como en la región costera de La Guaira.
Frente a la magnitud de los daños, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia y confirmó un balance preliminar de al menos 32 personas fallecidas y más de 700 heridas, cifras que podrían aumentar con el avance de las tareas de rescate.
"Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia", expresó la mandataria durante una conferencia de prensa. Además, aseguró que los equipos de emergencia continúan trabajando para rescatar a la mayor cantidad de sobrevivientes posible.