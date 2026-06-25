Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

El desesperado pedido del futbolista argentino

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, el defensor de 38 años pidió ayuda para encontrar a sus seres queridos. "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió.