Quién es quién en el caso Lebbos: los protagonistas de una investigación que atravesó veinte años

8- Luego aparece Enrique Antonio García. Subcomisario de la Policía de Tucumán y responsable de la comisaría de Raco al momento del hallazgo del cuerpo. Su nombre ocupa un lugar central en el primer juicio por encubrimien Los magistrados concluyeron que participó en la confección de documentación falsa vinculada al hallazgo del cadáver y a las actuaciones realizadas durante la búsqueda de Paulina. Terminó condenado por encubrimiento agravado. Junto a él fueron condenados Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina. Ambos policías quedaron vinculados a la elaboración y validación de documentación considerada falsa por los tribunales. Las sentencias sostienen que participaron en maniobras destinadas a alterar información relevante para la investigación. En el caso de Yapura, además, se acreditó la falsificación de la firma de un testigo en una actuación policial.