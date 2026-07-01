Quién es quién en el caso Lebbos: los protagonistas de una investigación que atravesó veinte años
Esta serie de notas con el análisis de las cuatro sentencias del caso Lebbos se realizaron luego de procesar todos los documentos judiciales en la plataforma Pinpoint de Google. Allí se cargaron los archivos PDF de las sentencias y la tecnología, apoyada en inteligencia artificial, permitió detectar patrones, palabras frecuentes y conexiones entre entidades como lugares, instituciones y personas.
El caso Paulina Lebbos generó decenas de expedientes, múltiples juicios orales y cientos de testigos a lo largo de dos décadas. Sin embargo, existe un grupo de nombres que aparecen de manera recurrente en las sentencias que marcaron la historia judicial del caso. Algunos fueron víctimas. Otros, acusados, condenados o absueltos. También están quienes investigaron, quienes encontraron el cuerpo y quienes impulsaron durante años la búsqueda de justicia. Esta es la guía básica para entender quién ocupó cada lugar dentro de una de las causas más complejas de la historia tucumana.
1- Si existe una figura que atraviesa absolutamente todas las sentencias, esa es la de Paulina Alejandra Lebbos. Su desaparición durante la madrugada del 26 de febrero de 2006 y el hallazgo de su cuerpo el 11 de marzo de ese año dieron origen a una investigación que veinte años después continúa sin una respuesta definitiva respecto de la autoría del crimen.
Toda la estructura judicial construida posteriormente gira alrededor de ese hecho.
Las condenas por encubrimiento, los juicios a funcionarios públicos, las absoluciones y las investigaciones posteriores tienen como punto de partida el homicidio de Paulina.
2- Junto a su nombre aparece otro que también atraviesa cada etapa de la causa: Alberto Lebbos. Padre de Paulina, querellante e impulsor permanente de las investigaciones, se convirtió con el paso de los años en una de las figuras centrales del expediente. Las sentencias lo describen como una presencia constante en la búsqueda de justicia. Fue quien denunció irregularidades, impulsó medidas probatorias, sostuvo líneas investigativas y mantuvo vivo el reclamo público cuando la causa parecía estancarse. Su intervención resulta tan relevante que prácticamente todos los fallos hacen referencia a sus planteos, denuncias y actuaciones.
3- También aparece de manera recurrente Leticia Victoria Lebbos (Nieva, según su decisión), hija de Paulina. Aunque no tuvo participación directa en los hechos investigados, su nombre adquirió relevancia jurídica cuando la sentencia contra el ex fiscal Carlos Albaca reconoció el daño sufrido por la falta de respuestas judiciales y dispuso una reparación económica a su favor.
4- Dentro de los testigos, una de las personas más importantes es Virginia Nazarena Mercado. Era amiga de Paulina y estuvo con ella durante las horas previas a la desaparición. Las sentencias la identifican como la última persona que vio con vida a la joven. Su testimonio fue utilizado durante años para reconstruir los movimientos de Paulina aquella noche y establecer las circunstancias previas a su desaparición. Por esa razón, su nombre aparece reiteradamente en distintos expedientes y debates orales. Aún espera un juicio por posible encubrimiento agravado.
5- En el plano de las hipótesis sobre el homicidio, una de las figuras más conocidas es Víctor César Soto. Fue pareja de Paulina y padre de su hija. Durante años ocupó un lugar central dentro de la investigación y terminó llegando a juicio acusado de homicidio agravado por alevosía. Sin embargo, el tribunal terminó absolviéndolo. La importancia de esa absolución es enorme porque significó el fracaso de una de las principales hipótesis que había intentado sostener la acusación. Su nombre sigue apareciendo en distintas sentencias porque varias líneas investigativas giraron alrededor de su relación con Paulina y de los conflictos que habían existido entre ambos.
6- Junto a Soto aparece Sergio Hernán Kaleñuk. Su nombre estuvo vinculado a distintas hipótesis de la investigación y fue acusado de encubrimiento agravado. Finalmente resultó absuelto. Las sentencias muestran que durante años existieron sospechas y especulaciones sobre su posible participación en los hechos, aunque la acusación nunca logró consolidar prueba suficiente para sostener una condena.
7- Otro de los nombres que aparece reiteradamente es Roberto Luis Gómez. Fue acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. La acusación tampoco prosperó. El tribunal resolvió absolverlo libremente de culpa y cargo. Su situación constituye otro ejemplo de las dificultades que tuvo la Justicia para establecer quiénes participaron efectivamente del homicidio. Mientras las hipótesis sobre los autores del crimen acumulaban absoluciones, las condenas comenzaron a concentrarse en quienes habían intervenido en la investigación.
8- Luego aparece Enrique Antonio García. Subcomisario de la Policía de Tucumán y responsable de la comisaría de Raco al momento del hallazgo del cuerpo. Su nombre ocupa un lugar central en el primer juicio por encubrimien Los magistrados concluyeron que participó en la confección de documentación falsa vinculada al hallazgo del cadáver y a las actuaciones realizadas durante la búsqueda de Paulina. Terminó condenado por encubrimiento agravado. Junto a él fueron condenados Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina. Ambos policías quedaron vinculados a la elaboración y validación de documentación considerada falsa por los tribunales. Las sentencias sostienen que participaron en maniobras destinadas a alterar información relevante para la investigación. En el caso de Yapura, además, se acreditó la falsificación de la firma de un testigo en una actuación policial.
9- El siguiente es Eduardo Oscar Di Lella. Era secretario de Seguridad Ciudadana de Tucumán al momento de los hechos. La Justicia concluyó que participó en las maniobras destinadas a atribuir falsamente a la Policía el hallazgo del cuerpo de Paulina y terminó condenado por encubrimiento agravado y falsificación ideológica de instrumento público.
10- Junto a él fue condenado Hugo Raúl Sánchez, entonces jefe de Policía. La sentencia lo ubicó dentro del grupo de funcionarios que participaron de la construcción de una versión oficial incompatible con los hechos realmente ocurridos. También fueron condenados Luis Nicolás Barrera, subjefe de Policía, y Héctor Rubén Brito, jefe de la Unidad Regional Norte.
Los jueces entendieron que ambos formaron parte del mismo esquema de actuación que permitió alterar documentación y desviar la investigación. Dentro de este grupo también aparece Hugo Waldino Rodríguez. Su situación fue distinta. Fue absuelto de la acusación por encubrimiento agravado, aunque recibió una condena por falsedad ideológica de instrumento público como partícipe secundario.
11- La figura de Carlos Ramón Albaca ocupa un capítulo aparte. Fiscal de instrucción durante una parte decisiva de la investigación, terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas más inesperados de toda la historia judicial del caso. Después de años al frente del expediente, fue condenado por encubrimiento agravado. Los jueces concluyeron que ocultó evidencia, paralizó líneas investigativas y contribuyó a impedir el descubrimiento de la verdad. Su condena constituye uno de los episodios institucionales más extraordinarios de toda la causa. Antes de Albaca, la investigación había pasado por Alejandro Noguera. Las sentencias recuerdan que fue apartado del caso por mal desempeño y mencionan distintas irregularidades detectadas durante su actuación. Su nombre aparece además vinculado a algunas de las primeras decisiones adoptadas durante la investigación.
12- Otro grupo de protagonistas fundamentales está integrado por Marcelo Adrián Goitea y Sergio Luján Goitea. Los hermanos tuvieron un papel involuntario pero decisivo dentro del expediente. Fueron quienes encontraron el cuerpo de Paulina. Sin embargo, esa circunstancia fue ocultada en la documentación oficial confeccionada posteriormente por personal policial. La revelación de ese hecho terminó convirtiéndose en una de las claves de los juicios por encubrimiento.
13- Finalmente, existe un conjunto de nombres que aparecen de manera transversal en distintas sentencias por haber estado vinculados a la investigación o a decisiones institucionales adoptadas durante aquellos años. Entre ellos figuran el entonces gobernador José Alperovich y el entonces ministro de Seguridad Ciudadana Mario Alberto López Herrera, mencionados en distintos tramos de las resoluciones en relación con reuniones, decisiones administrativas y actuaciones vinculadas al funcionamiento de las áreas de seguridad.
Veinte años después del crimen, la mayoría de estos nombres continúa formando parte de una misma historia judicial. Algunos quedaron asociados para siempre a la búsqueda de justicia. Otros, a las maniobras de encubrimiento. Otros, a hipótesis que nunca pudieron probarse. Pero todos aparecen, una y otra vez, en las sentencias que intentaron reconstruir qué ocurrió después de la desaparición y muerte de Paulina Lebbos. Y todos integran el complejo entramado humano, político, policial y judicial que convirtió al caso en uno de los expedientes más emblemáticos de la historia de Tucumán.