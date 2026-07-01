Por la ola polar, la industria de Tucumán se queda sin gas

Citrus, al filo de la parálisis

La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) expresó su preocupación por los cortes de suministro de gas natural para las industrias de Tucumán y advirtió que la falta del fluido y el fuerte incremento de los costos energéticos ponen en riesgo la continuidad de la zafra en toda la región. La entidad sostuvo que las actuales restricciones obligan a las industrias locales a evaluar la paralización total de sus operaciones. Según explicó la comisión directiva de Acnoa en un comunicado, la situación se agravó luego del reordenamiento energético nacional, que afectó los compromisos de abastecimiento previstos para la Zona Norte del país, a pesar de las gestiones realizadas en mayo junto con el Gobierno provincial ante la Secretaría de Energía de la Nación. La entidad indicó en el texto que las plantas procesadoras de Tucumán ingresaron en un esquema de “Rampa 0”, hasta nuevo aviso, lo que implica severas restricciones en el suministro. A la vez, alertó que el volumen de Gas de Cuenca Norte conseguido el mes pasado no alcanza para sostener los procesos productivos, lo que incrementó el riesgo de que las industrias deban detener completamente sus operaciones. Acnoa también advirtió que el actual esquema obliga al sector a recurrir al mercado internacional para adquirir Gas Natural Licuado (GNL), cuyo precio trepó hasta los U$S24 por millón de BTU. Según la institución, ese valor cuadruplica e incluso quintuplica el costo del gas de red necesario para mantener la competitividad, lo que vuelve inviable el procesamiento de la producción y genera pérdidas que no pueden trasladarse al precio de exportación. En ese contexto, la Asociación sostuvo que una paralización total o parcial de la industria del limón afectaría las exportaciones y el ingreso de divisas en plena zafra, además de impactar de forma directa sobre unos 50.000 trabajadores entre empleos directos e indirectos.