Imputaron a una madre y a su pareja por la muerte de su hijo de 2 años en Salta: "Les advertí que estaba en peligro"
La Justicia de Salta imputó a una mujer y a su pareja por la muerte del hijo de la acusada, un niño de 2 años que llegó sin vida al Hospital Materno Infantil. Ambos quedaron con prisión preventiva, mientras la familia paterna aseguró que había advertido en reiteradas oportunidades que el menor estaba en peligro.
Resumen para apurados
- Este jueves, la Justicia de Salta dictó prisión preventiva para una madre y su pareja, imputados por el homicidio de su hijo de dos años que ingresó sin vida a un hospital.
- El menor falleció por asfixia y no por una caída accidental, como alegó la madre. La familia paterna denunció que había realizado cuatro advertencias previas sin ser escuchada.
- Mientras avanza la investigación, vecinos complican a la pareja con denuncias de violencia. En tanto, la familia reclama la restitución del hermano menor del niño fallecido.
La investigación por la muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años que ingresó sin vida al Hospital Materno Infantil de Salta, dio un nuevo paso este jueves. Tras la audiencia de imputación formal, la Justicia resolvió dictar prisión preventiva para la madre del pequeño y su pareja, quienes quedaron acusados como coautores del crimen mientras avanza la investigación.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías Leonardo Gabriel Feans, quien hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Daniel Espilocín, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. El magistrado rechazó los planteos de las defensas, que habían solicitado la libertad de la mujer y el arresto domiciliario para ambos imputados.
La madre del niño fue imputada por el presunto delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que su pareja, de 32 años, quedó acusada de homicidio agravado por alevosía. De acuerdo con la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hombre habría provocado la muerte del menor mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre se le atribuye una conducta omisiva al no impedir el hecho.
La reconstrucción del caso
La tragedia comenzó el lunes por la noche, cuando Thiago fue trasladado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, el pequeño fue derivado de urgencia, en código rojo, al Hospital Materno Infantil. Sin embargo, al llegar al centro asistencial los médicos comprobaron que ya no presentaba signos vitales.
En un primer momento, la mujer manifestó a los efectivos policiales que el niño había sufrido una caída accidental desde una cama. No obstante, los profesionales de la salud detectaron lesiones incompatibles con esa versión y dieron inmediata intervención a la Justicia.
Ante las sospechas, el fiscal Espilocín solicitó la detención preventiva de los dos adultos que estaban al cuidado del menor. Paralelamente, ordenó la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que realizó pericias en la vivienda donde residía el niño y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la correspondiente autopsia.
Durante la audiencia desarrollada este jueves, ambos imputados declararon ante el juez y ofrecieron su versión de los hechos, asistidos por sus abogados defensores. Sin embargo, el magistrado consideró acreditados los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los delitos atribuidos, por lo que resolvió mantenerlos privados de la libertad.
El dolor de la familia paterna
Mientras la causa avanza en los tribunales, el dolor atraviesa a la familia paterna del niño. A la salida de la audiencia, Marta, abuela de Thiago, volvió a reclamar justicia y aseguró que habían advertido reiteradamente sobre la situación que atravesaba el pequeño.
"Yo les advertí, con cuatro denuncias, que mi nieto estaba en riesgo, en peligro", expresó entre lágrimas.
La mujer sostuvo que las presentaciones realizadas con anterioridad no fueron escuchadas y lamentó que las advertencias no hayan derivado en una intervención que pudiera evitar el desenlace.
"Mi hijo está destrozado, acaba de despedir a su hijo", afirmó al referirse al padre de Thiago, visiblemente afectado por la pérdida.
Además del pedido de justicia por el fallecimiento del niño, la familia reclamó la restitución del hermano menor de Thiago, quien permanece bajo resguardo institucional mientras continúan las actuaciones judiciales.
Reclamos y testimonios
Las declaraciones de la familia fueron acompañadas por vecinos del barrio donde vivía la pareja, quienes señalaron que anteriormente se habrían registrado episodios de violencia en la vivienda y describieron al padrastro del menor como una persona de comportamiento agresivo. Esos testimonios forman parte de las medidas que la fiscalía analiza en el marco de la investigación.
Mientras tanto, la causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que busca reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en la muerte de Thiago.