Imputaron a una madre y a su pareja por la muerte de su hijo de 2 años en Salta: "Les advertí que estaba en peligro"

La madre del niño fue imputada por el presunto delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que su pareja, de 32 años, quedó acusada de homicidio agravado por alevosía. De acuerdo con la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hombre habría provocado la muerte del menor mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre se le atribuye una conducta omisiva al no impedir el hecho.