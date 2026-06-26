Seguridad

Caso Thiago en Salta: el desgarrador mensaje que la madre compartió en WhatsApp tras la muerte del niño

Se conocieron los mensajes que la madre de Thiago Altamirano publicó en sus estados de WhatsApp minutos después de la muerte del niño en Salta. Las publicaciones, cargadas de dolor, se viralizaron en redes sociales y generaron fuerte conmoción mientras avanza la investigación judicial.

Caso Thiago en Salta: el desgarrador mensaje que la madre compartió en WhatsApp tras la muerte del niño
Caso Thiago en Salta: el desgarrador mensaje que la madre compartió en WhatsApp tras la muerte del niño
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Salta dictó prisión preventiva para una madre y su pareja, imputados por el presunto homicidio de su hijo Thiago, de dos años, ocurrido el pasado lunes.
  • El niño ingresó sin vida al hospital con lesiones incompatibles con una caída. Tras la muerte, la madre publicó estados de WhatsApp disculpándose que generaron conmoción.
  • La fiscalía investiga denuncias previas de violencia vecinal contra el padrastro mientras los acusados siguen detenidos por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.
Resumen generado con IA

La investigación por la muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años que falleció el pasado lunes en Salta, continúa sumando elementos mientras la Justicia avanza con la causa. En las últimas horas, una publicación realizada por la madre del pequeño en sus estados de WhatsApp comenzó a circular en redes sociales y generó una profunda conmoción.

A las 23.03, pocos minutos después del fallecimiento del niño, la mujer compartió una fotografía de Thiago vestido con la camiseta de la Selección Argentina acompañada por un breve mensaje: "Perdoname amor por todo".

Imputaron a una madre y a su pareja por la muerte de su hijo de 2 años en Salta: "Les advertí que estaba en peligro"

Imputaron a una madre y a su pareja por la muerte de su hijo de 2 años en Salta: Les advertí que estaba en peligro

Instantes más tarde publicó un segundo estado con una despedida aún más emotiva: "Hasta siempre mi bebé, te amaré siempre mi Thiago hermoso".

Las imágenes se viralizaron rápidamente y se conocieron en medio del avance de la investigación judicial, que mantiene a la mujer y a su pareja detenidos e imputados por la muerte del menor.

La investigación

La tragedia comenzó el lunes por la noche, cuando Thiago fue trasladado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, el niño fue derivado en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde los médicos constataron que ingresó sin signos vitales.

En un primer momento, la mujer manifestó a los efectivos policiales que el pequeño había sufrido una caída accidental desde una cama. Sin embargo, los profesionales de la salud advirtieron lesiones que consideraron incompatibles con esa versión, por lo que dieron inmediata intervención a la Justicia.

Ante las sospechas, el fiscal Daniel Espilocín solicitó la detención preventiva de los dos adultos que se encontraban al cuidado del niño y ordenó la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). También se realizaron pericias en la vivienda donde residía Thiago y la autopsia correspondiente.

Según la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, el padrastro habría provocado la muerte del menor mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre se le atribuye una conducta omisiva al no impedir el hecho. La investigación continúa en curso y estas son, por el momento, las acusaciones formuladas por la fiscalía.

Prisión preventiva para ambos imputados

Durante la audiencia de imputación realizada este jueves, los dos acusados declararon ante el juez asistidos por sus respectivos defensores.

La madre quedó imputada por el presunto delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que su pareja fue acusada de homicidio agravado por alevosía. El juez Leonardo Gabriel Feans resolvió dictar la prisión preventiva para ambos al considerar la gravedad de los hechos investigados y la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Mientras tanto, el caso continúa generando una fuerte conmoción en Salta. Vecinos del barrio donde vivía la familia señalaron que anteriormente se habrían registrado episodios de violencia en la vivienda y apuntaron contra el padrastro del niño, a quien describieron como una persona de comportamiento agresivo. Esos testimonios forman parte de las medidas que analiza la fiscalía mientras intenta reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en la muerte de Thiago.

Temas SaltaWhatsAppMinisterio PúblicoJuicio a Teruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Imputaron a una madre y a su pareja por la muerte de su hijo de 2 años en Salta: Les advertí que estaba en peligro

Imputaron a una madre y a su pareja por la muerte de su hijo de 2 años en Salta: "Les advertí que estaba en peligro"

Salta: una mujer murió tras varios días de agonía luego de ser baleada en un asalto a un colectivo

Salta: una mujer murió tras varios días de agonía luego de ser baleada en un asalto a un colectivo

Conmoción en Salta: encontraron muerta a una niñera de 19 años que estaba desaparecida desde el domingo

Conmoción en Salta: encontraron muerta a una niñera de 19 años que estaba desaparecida desde el domingo

Lo más popular
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas
2

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”
3

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección
4

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?
5

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

Ranking notas premium
Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido
1

Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
2

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera
3

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA
4

Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos
5

El cerebro de papá existe: los cambios hormonales que preparan a los hombres para cuidar a sus hijos

Más Noticias
La viuda negra de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

La "viuda negra" de la PSA: una mujer de 31 años fue acusada de drogar y robar a citas de aplicaciones

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

Mundial 2026: quién será el rival de Argentina en 16avos y qué resultados necesita cada selección

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

Secuestro de 470 kilos de cocaína: “La última avioneta que voló por Famaillá fue la de un circo haciendo propaganda”

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

¿Se acaba el silencio en el caso del secuestro de los 470 kilos de cocaína?

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas

El colegio tucumano que enseña a usar la inteligencia artificial con un contrato de honestidad intelectual

El colegio tucumano que enseña a usar la inteligencia artificial con un contrato de honestidad intelectual

Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Comentarios