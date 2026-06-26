Caso Thiago en Salta: el desgarrador mensaje que la madre compartió en WhatsApp tras la muerte del niño
Se conocieron los mensajes que la madre de Thiago Altamirano publicó en sus estados de WhatsApp minutos después de la muerte del niño en Salta. Las publicaciones, cargadas de dolor, se viralizaron en redes sociales y generaron fuerte conmoción mientras avanza la investigación judicial.
Resumen para apurados
- La Justicia de Salta dictó prisión preventiva para una madre y su pareja, imputados por el presunto homicidio de su hijo Thiago, de dos años, ocurrido el pasado lunes.
- El niño ingresó sin vida al hospital con lesiones incompatibles con una caída. Tras la muerte, la madre publicó estados de WhatsApp disculpándose que generaron conmoción.
- La fiscalía investiga denuncias previas de violencia vecinal contra el padrastro mientras los acusados siguen detenidos por riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa.
La investigación por la muerte de Thiago Altamirano, el niño de dos años que falleció el pasado lunes en Salta, continúa sumando elementos mientras la Justicia avanza con la causa. En las últimas horas, una publicación realizada por la madre del pequeño en sus estados de WhatsApp comenzó a circular en redes sociales y generó una profunda conmoción.
A las 23.03, pocos minutos después del fallecimiento del niño, la mujer compartió una fotografía de Thiago vestido con la camiseta de la Selección Argentina acompañada por un breve mensaje: "Perdoname amor por todo".
Instantes más tarde publicó un segundo estado con una despedida aún más emotiva: "Hasta siempre mi bebé, te amaré siempre mi Thiago hermoso".
Las imágenes se viralizaron rápidamente y se conocieron en medio del avance de la investigación judicial, que mantiene a la mujer y a su pareja detenidos e imputados por la muerte del menor.
La investigación
La tragedia comenzó el lunes por la noche, cuando Thiago fue trasladado por su madre al Hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, el niño fue derivado en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde los médicos constataron que ingresó sin signos vitales.
En un primer momento, la mujer manifestó a los efectivos policiales que el pequeño había sufrido una caída accidental desde una cama. Sin embargo, los profesionales de la salud advirtieron lesiones que consideraron incompatibles con esa versión, por lo que dieron inmediata intervención a la Justicia.
Ante las sospechas, el fiscal Daniel Espilocín solicitó la detención preventiva de los dos adultos que se encontraban al cuidado del niño y ordenó la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). También se realizaron pericias en la vivienda donde residía Thiago y la autopsia correspondiente.
Según la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, el padrastro habría provocado la muerte del menor mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre se le atribuye una conducta omisiva al no impedir el hecho. La investigación continúa en curso y estas son, por el momento, las acusaciones formuladas por la fiscalía.
Prisión preventiva para ambos imputados
Durante la audiencia de imputación realizada este jueves, los dos acusados declararon ante el juez asistidos por sus respectivos defensores.
La madre quedó imputada por el presunto delito de homicidio agravado por el vínculo, mientras que su pareja fue acusada de homicidio agravado por alevosía. El juez Leonardo Gabriel Feans resolvió dictar la prisión preventiva para ambos al considerar la gravedad de los hechos investigados y la existencia de riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Mientras tanto, el caso continúa generando una fuerte conmoción en Salta. Vecinos del barrio donde vivía la familia señalaron que anteriormente se habrían registrado episodios de violencia en la vivienda y apuntaron contra el padrastro del niño, a quien describieron como una persona de comportamiento agresivo. Esos testimonios forman parte de las medidas que analiza la fiscalía mientras intenta reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en la muerte de Thiago.