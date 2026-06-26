Caso Thiago en Salta: el desgarrador mensaje que la madre compartió en WhatsApp tras la muerte del niño

Mientras tanto, el caso continúa generando una fuerte conmoción en Salta. Vecinos del barrio donde vivía la familia señalaron que anteriormente se habrían registrado episodios de violencia en la vivienda y apuntaron contra el padrastro del niño, a quien describieron como una persona de comportamiento agresivo. Esos testimonios forman parte de las medidas que analiza la fiscalía mientras intenta reconstruir con precisión las circunstancias que derivaron en la muerte de Thiago.