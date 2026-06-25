Conmoción en Salta: encontraron muerta a una niñera de 19 años que estaba desaparecida desde el domingo
La joven era buscada desde el domingo en Orán. Su cuerpo fue encontrado dentro de una vivienda y la autopsia reveló que murió por asfixia por ahorcamiento. La Justicia investiga el caso bajo presunción de homicidio y no descarta ninguna hipótesis.
Resumen para apurados
- Hallaron muerta por asfixia a Guadalupe Ramos, niñera de 19 años desaparecida desde el domingo en Orán, Salta; la Justicia investiga el caso como presunto homicidio.
- La joven desapareció tras dejar al niño que cuidaba. El cuerpo fue hallado en un depósito, y su padre señaló sospechas y amenazas previas por parte de la expareja de la víctima.
- La fiscalía prohibió la cremación del cuerpo para preservar posibles pruebas futuras, mientras avanza la recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad locales.
La muerte de Guadalupe Ramos, la joven niñera de 19 años que era intensamente buscada desde el domingo en la ciudad de Orán, en Salta, sigue rodeada de interrogantes. Aunque la autopsia ya determinó la causa física del fallecimiento, la Justicia mantiene abiertas todas las hipótesis y profundiza una investigación que por el momento se tramita bajo presunción de homicidio.
La desaparición de Guadalupe había sido denunciada por su familia luego de que perdieran contacto con ella durante la tarde del domingo. Según relataron sus allegados, la joven había salido junto a quien era su pareja para dejar al niño que cuidaba como niñera y posteriormente emprendió el regreso hacia su vivienda.
Las cámaras de seguridad lograron registrar parte de ese recorrido. Sin embargo, en un tramo considerado clave por los investigadores, el registro visual se interrumpe y desde ese momento nadie volvió a verla.
Durante casi tres días familiares, amigos y fuerzas de seguridad participaron de una intensa búsqueda que culminó de la peor manera. En la madrugada del miércoles, el cuerpo de Guadalupe fue encontrado sin vida dentro de una vivienda que funcionaba como depósito en la ciudad de Orán.
El hallazgo generó una profunda conmoción en la comunidad y dio paso a una investigación judicial encabezada por la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo.
El dato clave que aportó la autopsia
A pocas horas del hallazgo, especialistas del Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizaron la autopsia correspondiente.
El informe preliminar determinó que la joven murió por asfixia por ahorcamiento, un dato considerado fundamental para orientar la pesquisa.
Además, las primeras pericias establecieron que la data de muerte sería compatible con la fecha en que fue denunciada su desaparición, lo que refuerza la necesidad de reconstruir con precisión qué ocurrió durante aquellas horas en las que se perdió todo contacto con la víctima.
Los peritos también señalaron que el elemento constrictor encontrado en la escena presentaría compatibilidad con las marcas observadas durante el examen forense. No obstante, este aspecto deberá ser corroborado mediante estudios complementarios ya ordenados por la Fiscalía.
Una causa abierta y sin hipótesis descartadas
Pese a que la autopsia permitió establecer la causa física del fallecimiento, el resultado está lejos de cerrar el caso.
Por el contrario, ahora los investigadores intentan determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte y si existió participación de terceras personas.
La causa quedó a cargo de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, que trabaja en el relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y diversas medidas tendientes a reconstruir los últimos movimientos de Guadalupe.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que se dispuso un abordaje interdisciplinario y remarcaron que la investigación continúa bajo la figura de presunción de homicidio doloso, un protocolo que se aplica en todas las muertes de origen dudoso hasta que las pruebas permitan confirmar o descartar la intervención de terceros.
Por esa razón, la Justicia mantiene abiertas todas las líneas investigativas.
El estremecedor relato del padre
Mientras la investigación avanza, las declaraciones de Raúl Ramos, padre de la víctima, aportaron un elemento que ahora también forma parte del análisis de los investigadores.
Antes de que se encontrara el cuerpo de Guadalupe, el hombre había apuntado contra quien identificó como la expareja de su hija y recordó una amenaza que, tras el desenlace, cobra una dimensión inquietante.
“Ustedes se van a arrepentir y la van a encontrar cortada y tirada en algún lado”, aseguró que le había dicho el joven tiempo atrás.
Según relató Ramos, la familia nunca estuvo de acuerdo con esa relación, que llevaba aproximadamente ocho meses, debido a que consideraban que el muchacho mantenía conductas problemáticas.
El padre también expresó sus sospechas por la actitud que habría mostrado el joven durante la búsqueda. Según su versión, cuando la madre de Guadalupe fue a consultarlo, respondió que no la había visto y que se encontraba trabajando.
“No se interesaba por Guadalupe. Si era la novia, ¿cómo no se iba a preocupar?”, cuestionó.
Entregarán el cuerpo, pero no podrá ser cremado
Tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, la fiscal Filtrín Cuezzo dispuso la entrega del cuerpo a la familia para su inhumación.
Sin embargo, ordenó expresamente la prohibición de cremación debido a que la investigación continúa en curso y podrían requerirse nuevas pericias forenses sobre los restos.
Mientras familiares y allegados se preparan para despedir a la joven, los investigadores continúan reuniendo pruebas para esclarecer qué ocurrió durante las horas previas a su muerte.
Por ahora, la única certeza es la establecida por la autopsia: Guadalupe Ramos murió por asfixia por ahorcamiento. Todo lo demás sigue bajo investigación.