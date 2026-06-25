Conmoción en Salta: encontraron muerta a una niñera de 19 años que estaba desaparecida desde el domingo

La muerte de Guadalupe Ramos, la joven niñera de 19 años que era intensamente buscada desde el domingo en la ciudad de Orán, en Salta, sigue rodeada de interrogantes. Aunque la autopsia ya determinó la causa física del fallecimiento, la Justicia mantiene abiertas todas las hipótesis y profundiza una investigación que por el momento se tramita bajo presunción de homicidio.