Tours de compras: acusan a policías federales de cobrar coimas

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, recibió denuncias que señalaban que efectivos de la fuerza nacional cobraban sobornos a personas que regresaban de las ciudades fronterizas con Bolivia. Los demandantes informaron además que quienes realizaban estas maniobras eran los policías destinados en el puesto fijo de Rapelli, localidad santiagueña ubicada casi en el límite con Tucumán. Se trata de un destacamento en el que rota personal destinado tanto en nuestra provincia como en Santiago del Estero.