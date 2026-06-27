Tras el escándalo por los videos, Jesica Cirio pidió que no la detengan: aseguró que no existe riesgo de fuga

También rechazaron la posibilidad de que la conductora pueda entorpecer la investigación. Según plantearon, no existe ninguna evidencia de que haya intentado influir sobre testigos y calificaron como meras conjeturas las sospechas en ese sentido. Incluso mencionaron el caso de una empleada doméstica citada a declarar el próximo 8 de julio y consideraron irrazonable exigir que la imputada deje de mantener contacto con una persona que trabaja con ella desde hace años solo por haber sido convocada por la Justicia.