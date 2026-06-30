Copa del Mundo

El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

Lothar Matthäus reveló que el plantel vivió tensiones por los beneficios otorgados a los familiares y cuestionó el manejo de la DFB.

EXPLOSIÓN. Lothar Matthäus denunció internas y privilegios que sacudieron a Alemania durante el Mundial.
EXPLOSIÓN. Lothar Matthäus denunció internas y privilegios que sacudieron a Alemania durante el Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la eliminación de Alemania en el Mundial 2026, Lothar Matthäus reveló fuertes internas y peleas en el plantel por privilegios otorgados a los familiares de los jugadores.
  • La convivencia del plantel se alteró tras la temprana eliminación ante Paraguay por desigualdades en los viajes de familiares autorizados por la federación desde el inicio.
  • Estas declaraciones exponen una profunda crisis organizativa en la DFB, lo que obligará a replantear la logística y las normas de concentración para futuros torneos oficiales.
Resumen generado con IA

La temprana eliminación de Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. Esta vez fue Lothar Matthäus, campeón del mundo y uno de los máximos referentes del fútbol alemán, quien reveló una serie de conflictos internos que, según aseguró, afectaron al plantel durante la competencia.

El exmediocampista apuntó directamente contra la gestión de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y cuestionó la decisión de permitir la presencia de las familias desde el comienzo del torneo. "Hay mucho que asimilar, tanto dentro como fuera del campo. Esposas, familias, todo el mundo estuvo involucrado. No entiendo por qué había que traerlas desde el principio", expresó en el programa Lothar se desahoga, de BILD.

Según Matthäus, la convivencia se vio alterada por diferencias en el trato hacia los familiares de los futbolistas. Incluso reveló que algunos jugadores discutieron porque unos recibieron privilegios para los viajes, mientras que otros debieron trasladarse en vuelos comerciales. "Un jugador estaba molesto porque a la madre de otro le permitieron viajar en avión, mientras que la esposa y los hijos de otro sí pudieron hacerlo. Todo eso generó discusiones dentro del grupo", afirmó.

El histórico capitán sostuvo que ese clima de tensión terminó desviando el foco del objetivo deportivo. "Hubo mucha inquietud que nunca salió a la luz. La atención simplemente no estaba puesta en este Mundial", lamentó, al tiempo que remarcó que la derrota frente a Paraguay fue la consecuencia de un proceso que ya mostraba señales de desgaste.

Matthäus cuestionó a la Federación Alemana

Para el campeón del mundo en Italia 1990, la DFB cometió un error en la organización de la concentración. Consideró que las familias debían incorporarse recién en instancias decisivas del torneo y no desde el inicio. Alemania quedó eliminada por Paraguay en los 16avos de final y las explosivas declaraciones de Matthäus dejaron al descubierto una crisis interna que hasta ahora se había mantenido en silencio.

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