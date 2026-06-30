El escándalo que sacude a Alemania tras el Mundial: peleas, privilegios para familiares y fuertes acusaciones

El exmediocampista apuntó directamente contra la gestión de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y cuestionó la decisión de permitir la presencia de las familias desde el comienzo del torneo. "Hay mucho que asimilar, tanto dentro como fuera del campo. Esposas, familias, todo el mundo estuvo involucrado. No entiendo por qué había que traerlas desde el principio", expresó en el programa Lothar se desahoga, de BILD.