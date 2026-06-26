Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

Los procedimientos fueron ordenados tras la difusión de los videos en los que Cirio aparece mostrando grandes cantidades de dólares ocultos en un vestidor de la vivienda que compartía con Insaurralde. Las imágenes motivaron nuevas medidas de prueba para establecer el origen del dinero y determinar si existe relación con el patrimonio investigado del ex funcionario bonaerense. Los peritajes sobre el celular y el material audiovisual serán claves para reconstruir cuándo fueron grabadas las imágenes y si existieron modificaciones en los archivos. Mientras avanza esa pesquisa, el hallazgo de drogas, armas y dinero abrió un nuevo frente judicial que ahora deberá analizar la Justicia Federal porteña.