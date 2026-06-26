Seguridad

Jésica Cirio entregó su celular, tras un allanamiento que sumó drogas, armas y dólares a la causa

En el aparato, la Justicia debe analizar los videos en los que la conductora aparecería exhibiendo cerca de US$10 millones en efectivo. Hallazgo en el departamento de su actual pareja, Nicolás Trombino.

PAREJA. Nicolás Trombino y Jesica Cirio residen en Palermo.
PAREJA. Nicolás Trombino y Jesica Cirio residen en Palermo.
Hace 3 Hs

Jésica Cirio, por intermedio de su abogado, Claudio Caffarello, entregó ayer su teléfono celular en los tribunales federales de Lomas de Zamora por orden del juez Luis Armella, quien investiga el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito vinculado al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Los investigadores intentarán determinar si en el dispositivo se encuentran los archivos originales de los videos en los que la conductora aparece exhibiendo fajos de dólares guardados en un vestidor. Según estimaciones de la Justicia, en esas imágenes podría observarse una suma cercana a US$10 millones en efectivo.

Mientras se avanza con el análisis del teléfono, la investigación sumó un nuevo capítulo tras el allanamiento realizado el domingo pasado en el departamento de Palermo donde reside Cirio junto a su actual pareja, Nicolás Trombino. Durante el procedimiento, la Gendarmería Nacional encontró drogas, armas de fuego y dinero en efectivo, elementos que dieron origen a una nueva investigación judicial.

El operativo se realizó en el inmueble ubicado sobre la calle Ortega y Gasset al 1600 por orden de Armella, el juez federal de Lomas de Zamora, y del fiscal Sergio Mola. El objetivo era secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que pudieran aportar pruebas a la causa principal, iniciada tras el escándalo del viaje de Insaurralde a Marbella junto a Sofía Clerici.

Cocaína

Durante la inspección, los efectivos encontraron dos bolsas con sustancias sospechosas. Una contenía un polvo rosa de 0,83 gramos y la otra una sustancia granulada amarronada de 1,57 gramos. Las pruebas preliminares realizadas en el lugar dieron resultado positivo para cocaína. Además, fueron secuestradas una escopeta calibre 12, una pistola Glock calibre 9 milímetros, cargadores, municiones y unos 19.000 dólares en efectivo.

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Como el hallazgo de armas y estupefacientes no forma parte de la causa patrimonial, Armella y Mola remitieron esas actuaciones a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que analizará si corresponde abrir un expediente independiente.

Desde el entorno de Cirio afirmaron que las armas pertenecen a Nicolás Trombino y cuentan con la documentación correspondiente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). También sostuvieron que la droga sería para consumo personal y pertenecería a la pareja de la conductora.

En paralelo, también fue allanado un departamento de Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, segundo exmarido de Cirio, investigado en otra causa judicial.

Hallaron cocaína y armas en el departamento donde viven Jesica Cirio y Nicolás Trombino

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Los procedimientos fueron ordenados tras la difusión de los videos en los que Cirio aparece mostrando grandes cantidades de dólares ocultos en un vestidor de la vivienda que compartía con Insaurralde. Las imágenes motivaron nuevas medidas de prueba para establecer el origen del dinero y determinar si existe relación con el patrimonio investigado del ex funcionario bonaerense. Los peritajes sobre el celular y el material audiovisual serán claves para reconstruir cuándo fueron grabadas las imágenes y si existieron modificaciones en los archivos. Mientras avanza esa pesquisa, el hallazgo de drogas, armas y dinero abrió un nuevo frente judicial que ahora deberá analizar la Justicia Federal porteña.

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