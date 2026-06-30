Copa del Mundo

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Tras eliminar por penales a Alemania y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, el ex arquero compartió sugestivos mensajes en redes sociales sobre su influencia en el equipo. En tanto, Orlando Gill evitó la polémica y aseguró que las críticas "no le hacen nada".

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Paraguay clasificó a octavos del Mundial 2026 en Boston tras vencer a Alemania, desatando sugestivas reacciones del exarquero Chilavert sobre su supuesta influencia motivacional.
  • Antes del partido, Chilavert cruzó duramente al DT Gustavo Alfaro y al arquero Orlando Gill. Tras la victoria, Gill minimizó los dichos y Alfaro priorizó el logro histórico.
  • Con el pase a octavos asegurado, la selección paraguaya espera por Francia o Suecia, buscando consolidar su rendimiento deportivo y disipar los conflictos mediáticos externos.
Resumen generado con IA

Tras la heroica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar por penales a Alemania en los dieciseisavos de final, la tensión que se había generado en los días previos entre Gustavo Alfaro y José Luis Félix Chilavert volvió a ocupar un lugar destacado, aunque esta vez con un inesperado capítulo en las redes sociales.

El ex arquero y referente histórico de la Albirroja, que había protagonizado un fuerte cruce verbal con el entrenador paraguayo antes del encuentro, reaccionó de manera llamativa tras la victoria conseguida en Boston. Sin realizar una publicación propia sobre el resultado, Chilavert compartió distintos mensajes de seguidores que sugerían que sus críticas habían servido como una motivación extra para el plantel.

"Así mismo. Solo los Chilalovers lo sabemos" y "Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano" fueron algunos de los mensajes que replicó en sus redes sociales, alimentando el debate sobre su influencia en el presente del seleccionado.

Además, mantuvo fijada la respuesta que había publicado luego de que Alfaro lo calificara de "francotirador". En ese mensaje, el ex arquero le había pedido al entrenador que se preocupara "por Alemania" y lo había definido como el "filósofo de turno" de un "congreso de la Corrupbol", en una nueva muestra del enfrentamiento que protagonizaron durante la previa del compromiso mundialista.

La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Alfaro eligió enfocarse en la hazaña

Consumada la clasificación, Alfaro evitó profundizar la polémica y prefirió centrar su discurso en el enorme esfuerzo realizado por sus futbolistas para eliminar a una de las potencias históricas del fútbol mundial.

"Resistir está grabado en nuestra cédula de identidad y hoy resistimos como nadie. Hoy quería que los 26 salgan como guerreros y se retiren como leyendas. El fútbol tiene un poder maravilloso, hoy hicimos un feriado nacional", expresó el entrenador.

El técnico también reveló cuál había sido el mensaje previo al encuentro: "Les dije a los jugadores: 'Acá no se puede vacilar, nos van a tirar la historia, las estrellas, pero a ellos no les gusta la incomodidad'. Yo quería que los alemanes estén en el piso".

Gill evitó responderle a Chilavert

Quien también fue consultado por la polémica fue el arquero Orlando Gill, una de las figuras del seleccionado paraguayo durante la clasificación. En diálogo con la prensa, el arquero optó por no entrar en el enfrentamiento con Chilavert y aseguró que las críticas no alteran su trabajo.

"Las críticas en lo personal no me hacen nada, no les doy bola a eso. Sí, se vienen hablando muchas cosas, pero a mí me gusta ignorar. Seguir laburando; el arquero siempre va a ser así, va a tener los buenos y malos momentos", sostuvo.

Con el boleto a los octavos de final asegurado, Paraguay ahora aguarda por el ganador del duelo entre Francia y Suecia para conocer a su próximo rival. Mientras la ilusión de seguir haciendo historia continúa intacta, la selección guaraní dejó atrás las polémicas extrafutbolísticas y se concentra en un nuevo desafío en la Copa del Mundo.

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