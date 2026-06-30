La curiosa reacción de Chilavert tras la clasificación de Paraguay: qué dijo el arquero Gill sobre sus críticas

Además, mantuvo fijada la respuesta que había publicado luego de que Alfaro lo calificara de "francotirador". En ese mensaje, el ex arquero le había pedido al entrenador que se preocupara "por Alemania" y lo había definido como el "filósofo de turno" de un "congreso de la Corrupbol", en una nueva muestra del enfrentamiento que protagonizaron durante la previa del compromiso mundialista.