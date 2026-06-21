Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde
Una serie de videos inéditos reavivó la investigación sobre Martín Insaurralde. En las imágenes se observarían fajos de dólares en un vestidor y la defensa de Jésica Cirio dio su versión sobre el origen del dinero y la filtración del material.
Resumen para apurados
- Videos inéditos de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde impulsan la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en Buenos Aires.
- Las imágenes, grabadas en 2023, surgen tras el escándalo del 'Yategate'. La defensa de Cirio alega extorsión y afirma que el dinero, de ser real, cuenta con respaldo impositivo.
- El material podría incorporarse a la causa penal, donde ambos imputados continúan bajo inhibición general de bienes mientras la Justicia evalúa el origen de los fondos.
La investigación judicial que involucra a Jésica Cirio y Martín Insaurralde volvió a tomar impulso luego de la difusión de una serie de videos inéditos que mostrarían importantes sumas de dinero en efectivo almacenadas dentro de la vivienda que ambos compartían durante su matrimonio.
El material fue dado a conocer por el periodista Diego Cabot en La Nación y, según trascendió, podría incorporarse a la causa que analiza el patrimonio del exfuncionario bonaerense por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Las grabaciones, que habrían sido registradas durante 2023, muestran a una mujer identificada como Jésica Cirio recorriendo un vestidor y abriendo distintos compartimientos del placard. En las imágenes también se observan valijas y cajas que contendrían numerosos fajos de dólares, algunos cubiertos con prendas de vestir.
De acuerdo con la información publicada, los videos habrían sido filmados en la propiedad ubicada en el barrio Fincas de San Vicente, donde la pareja vivía antes de su separación.
Qué se sabe de los videos difundidos de Jésica Cirio y Martín Insaurralde
La vivienda donde habrían sido tomadas las imágenes contaba con múltiples comodidades, entre ellas gimnasio, pileta con el escudo de Banfield, cancha de fútbol, quincho, paneles solares y amplios espacios de guardado.
Según la reconstrucción difundida, el vestidor perteneciente a Martín Insaurralde estaba ubicado junto al dormitorio principal y tenía armarios distribuidos a ambos lados de un pasillo. En uno de los espejos incluso se reflejaría Cirio mientras realizaba la filmación.
La aparición de este material se produce en el contexto de la causa iniciada tras el denominado "Yategate", el escándalo que estalló en 2023 luego de que se difundieran imágenes de Insaurralde navegando en un yate por Marbella junto a Sofía Clerici, exhibiendo un estilo de vida de lujo que dio origen a la investigación judicial.
En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici, quienes continúan siendo investigados en el expediente.
Qué dijo la defensa de Jésica Cirio
El abogado de la conductora, Claudio Caffarello, afirmó que desde hace aproximadamente un año y medio su clienta denuncia ser víctima de una maniobra de extorsión relacionada con la difusión de estos videos.
Según explicó, existe una presentación realizada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58, además de un acta notarial que dejaría constancia de las amenazas recibidas antes de que el material se hiciera público.
El letrado también sostuvo que, en caso de confirmarse que las imágenes corresponden efectivamente a Cirio, el dinero observado podría pertenecer a la conductora y contar con respaldo en sus declaraciones impositivas, producto de su actividad privada.
Asimismo, recordó que en el expediente judicial consta que, al momento de la separación, Cirio entregó 250.000 dólares a Martín Insaurralde, un dato que, según la defensa, contribuiría a explicar el origen de parte de esos fondos. Hasta el momento, Martín Insaurralde no realizó declaraciones públicas sobre la difusión de los videos ni respondió a las consultas efectuadas por distintos medios.