Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Asimismo, recordó que en el expediente judicial consta que, al momento de la separación, Cirio entregó 250.000 dólares a Martín Insaurralde, un dato que, según la defensa, contribuiría a explicar el origen de parte de esos fondos. Hasta el momento, Martín Insaurralde no realizó declaraciones públicas sobre la difusión de los videos ni respondió a las consultas efectuadas por distintos medios.