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Cecilia Ce habló tras su denuncia contra Nacho Levy: “No me van a hacer sentir vergüenza”

La sexóloga habló por primera vez en público después de denunciar al periodista Nacho Levy por abuso emocional. Durante una función en Rosario se emocionó hasta las lágrimas y recibió una ovación.

CECILIA CE. La sexóloga rompió el silencio tras denunciar a Nacho Levy.
CECILIA CE. La sexóloga rompió el silencio tras denunciar a Nacho Levy.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La sexóloga Cecilia Ce habló públicamente el viernes en Rosario tras denunciar al periodista Nacho Levy por abuso emocional, buscando defenderse de los cuestionamientos.
  • Durante su show en Rosario, Ce reveló que sufrió un ataque de pánico. Previamente, denunció manipulación sistemática por parte de Levy, quien fue apartado de su organización.
  • Ce busca visibilizar el abuso psicológico y la manipulación con el lema 'que la vergüenza cambie de bando', promoviendo la resiliencia y la denuncia de la violencia de género.
Resumen generado con IA

Cecilia Ce rompió el silencio y habló tras la denuncia contra Nacho Levy. Tras la función de su espectáculo "Encendé tu motor" , realizada el viernes 26 en el Teatro El Círculo de Rosario, la sexóloga tomó el micrófono y, visiblemente conmovida, habló frente al público.

"Quiero decir algo breve porque es muy difícil esto para mí. Voy a tratar de decirlo sin llorar, pero si lloro, lloro. No pasa nada", expresó con la voz quebrada.

Nacho Levy rompió el silencio tras la denuncia de Cecilia Ce: pidió perdón y habló de su salud mental

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Luego se refirió a los cuestionamientos que recibió tras hacer pública su denuncia. "Quizás muchas saben las cosas que me estuvieron pasando a nivel personal y yo decía: '¿Qué voy a decir?'. Y creo que hay mucho de esto de '¿cómo? ¿cómo puede ser?'. Y a mí no me van a hacer sentir vergüenza de haber querido amar. Creo que se trata de eso", afirmó.

En el cierre de su mensaje dejó una reflexión que volvió a despertar el aplauso del público. "La podés pasar como el oje..., pero creo que no tiene nada de malo haber querido amar, y quiero darles ese mensaje, de que hay que dar amor, y que no nos saquen eso. Y que no nos saquen la ternura. Eso les quería decir".

Reveló que sufrió un ataque de pánico antes de salir al escenario

Días después de la función, Cecilia Ce compartió en sus redes sociales un video con ese momento y reveló que atravesó un difícil episodio antes de presentarse. "Que la vergüenza cambie de bando", escribió junto al posteo.

Además, agregó una reflexión sobre el proceso que está atravesando: "Tu vulnerabilidad siempre es el punto de partida de tu valentía". La sexóloga también contó que sufrió un ataque de pánico apenas 15 minutos antes de subir al escenario.

La Poderosa apartó a Nacho Levy tras las denuncias públicas de Cecilia Ce por violencia de género

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Antes de su aparición pública, Cecilia Ce había publicado una serie de historias de Instagram en las que habló sobre el comportamiento de "psicópatas y narcisistas". "¿Por qué los psicópatas y narcisistas casi no duermen? La verdad oscura detrás de la madrugada...", decía uno de los posteos que compartió.

En otra historia vinculó ese contenido con su propia experiencia y describió situaciones de hostigamiento y manipulación. "No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca", escribió.

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: "Es metódico y persistente"

El duro descargo de Cecilia Ce tras denunciar a Nacho Levy por violencia de género: Es metódico y persistente

Según sostuvo, se trata de un comportamiento "metódico y persistente". "Por suerte, pude salir", concluyó.

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