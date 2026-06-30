Cecilia Ce habló tras su denuncia contra Nacho Levy: “No me van a hacer sentir vergüenza”

En el cierre de su mensaje dejó una reflexión que volvió a despertar el aplauso del público. "La podés pasar como el oje..., pero creo que no tiene nada de malo haber querido amar, y quiero darles ese mensaje, de que hay que dar amor, y que no nos saquen eso. Y que no nos saquen la ternura. Eso les quería decir".