Cecilia Ce confirmó su separación de Nacho Levy y denunció violencia de género: "Por suerte pude salir"

A lo largo de más de dos décadas, Levy se consolidó como el principal portavoz de esta organización. Su notoriedad creció notablemente gracias a La Garganta Poderosa, la revista del movimiento que consiguió entrevistar a destacadas figuras de la política, el deporte y el espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional, visibilizando las problemáticas de los sectores más vulnerables. Su activismo lo llevó de manera recurrente a participar en debates públicos, encuentros sociales y programas de televisión.