Cecilia Ce confirmó su separación de Nacho Levy y denunció violencia de género: "Por suerte pude salir"
La reconocida sexóloga y escritora rompió el silencio a través de sus redes sociales. Describió conductas de hostigamiento, control y desgaste emocional por parte de uno de los principales impulsores de la revista La Garganta Poderosa.
Resumen para apurados
- La sexóloga Cecilia Ce confirmó en Instagram su separación de Nacho Levy, referente de La Poderosa, denunciando haber sufrido violencia de género y hostigamiento psicológico.
- La relación inició a fines de 2025. Ce relató dinámicas de control y privación del sueño que padeció, lo que motivó una ola de mensajes de apoyo por parte de otras mujeres.
- La denuncia colocó en el foco de atención pública a Levy, un reconocido referente social, y generó un fuerte debate digital sobre la violencia psicológica en las parejas.
La psicóloga, sexóloga y escritora Cecilia Ce conmovió a sus seguidores al confirmar el final de su relación sentimental con Ignacio "Nacho" Levy, el conocido líder de la organización social La Poderosa y uno de los principales impulsores de la revista La Garganta Poderosa. A través de sus historias de Instagram, la periodista dio un fuerte testimonio sobre el difícil momento que atravesó durante los últimos meses, exponiendo situaciones compatibles con la violencia de género.
En sus publicaciones, describió dinámicas de control, hostigamiento y un profundo desgaste emocional. Además, compartió contenidos enfocados en las conductas de personas "psicópatas y narcisistas", detallando cómo operan este tipo de vínculos.
"No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca", relató la escritora de manera contundente.
Para cerrar sus reflexiones, dejó una frase demoledora que sus seguidores interpretaron de inmediato como una referencia directa a su reciente ruptura: "Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir".
Las declaraciones de la profesional despertaron una ola de reacciones y abrieron un intenso debate en el entorno digital. Cecilia Ce también mostró capturas de pantalla de los múltiples mensajes de apoyo que recibió de otras mujeres que se sintieron identificadas con su vivencia. "Así, miles de mensajes. Miles", manifestó al exhibir una conversación donde le escribieron un sentido "gracias por hablar".
El noviazgo entre la sexóloga y el referente social se había hecho público a mediados de noviembre de 2025, momento en el que ambos empezaron a mostrarse juntos y a compartir imágenes en sus perfiles virtuales.
Un referente social
Nacho Levy es periodista, docente y uno de los rostros más visibles de La Poderosa, un movimiento social nacido en villas y barrios populares que logró posicionarse como una voz influyente en la agenda pública en torno a los derechos humanos, la vivienda digna y las denuncias por violencia institucional.
A lo largo de más de dos décadas, Levy se consolidó como el principal portavoz de esta organización. Su notoriedad creció notablemente gracias a La Garganta Poderosa, la revista del movimiento que consiguió entrevistar a destacadas figuras de la política, el deporte y el espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional, visibilizando las problemáticas de los sectores más vulnerables. Su activismo lo llevó de manera recurrente a participar en debates públicos, encuentros sociales y programas de televisión.
En el plano de su vida privada, Levy mantuvo previamente una relación de tres años con la actriz Gloria Carrá, un noviazgo que se inició de forma virtual en el año 2020 y concluyó luego de ese período.
En las últimas horas, sin embargo, el nombre del militante social se convirtió en tendencia por razones completamente alejadas de su rol comunitario. Las reflexiones compartidas por su ex pareja, enfocadas en la violencia psicológica y las conductas controladoras, lo colocaron en el foco de la atención pública.