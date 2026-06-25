EspectáculosFamosos

Cecilia Ce confirmó su separación de Nacho Levy y denunció violencia de género: "Por suerte pude salir"

La reconocida sexóloga y escritora rompió el silencio a través de sus redes sociales. Describió conductas de hostigamiento, control y desgaste emocional por parte de uno de los principales impulsores de la revista La Garganta Poderosa.

EL FIN DE LA PAREJA. Cecilia Ce confirmó su separación de Nacho Levy y denunció violencia de género: Por suerte pude salir.
EL FIN DE LA PAREJA. Cecilia Ce confirmó su separación de Nacho Levy y denunció violencia de género: "Por suerte pude salir".
Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • La sexóloga Cecilia Ce confirmó en Instagram su separación de Nacho Levy, referente de La Poderosa, denunciando haber sufrido violencia de género y hostigamiento psicológico.
  • La relación inició a fines de 2025. Ce relató dinámicas de control y privación del sueño que padeció, lo que motivó una ola de mensajes de apoyo por parte de otras mujeres.
  • La denuncia colocó en el foco de atención pública a Levy, un reconocido referente social, y generó un fuerte debate digital sobre la violencia psicológica en las parejas.
Resumen generado con IA

La psicóloga, sexóloga y escritora Cecilia Ce conmovió a sus seguidores al confirmar el final de su relación sentimental con Ignacio "Nacho" Levy, el conocido líder de la organización social La Poderosa y uno de los principales impulsores de la revista La Garganta Poderosa. A través de sus historias de Instagram, la periodista dio un fuerte testimonio sobre el difícil momento que atravesó durante los últimos meses, exponiendo situaciones compatibles con la violencia de género.

En sus publicaciones, describió dinámicas de control, hostigamiento y un profundo desgaste emocional. Además, compartió contenidos enfocados en las conductas de personas "psicópatas y narcisistas", detallando cómo operan este tipo de vínculos.

"No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca", relató la escritora de manera contundente.

Para cerrar sus reflexiones, dejó una frase demoledora que sus seguidores interpretaron de inmediato como una referencia directa a su reciente ruptura: "Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir".

Las declaraciones de la profesional despertaron una ola de reacciones y abrieron un intenso debate en el entorno digital. Cecilia Ce también mostró capturas de pantalla de los múltiples mensajes de apoyo que recibió de otras mujeres que se sintieron identificadas con su vivencia. "Así, miles de mensajes. Miles", manifestó al exhibir una conversación donde le escribieron un sentido "gracias por hablar".

El noviazgo entre la sexóloga y el referente social se había hecho público a mediados de noviembre de 2025, momento en el que ambos empezaron a mostrarse juntos y a compartir imágenes en sus perfiles virtuales.

Un referente social

Nacho Levy es periodista, docente y uno de los rostros más visibles de La Poderosa, un movimiento social nacido en villas y barrios populares que logró posicionarse como una voz influyente en la agenda pública en torno a los derechos humanos, la vivienda digna y las denuncias por violencia institucional.

A lo largo de más de dos décadas, Levy se consolidó como el principal portavoz de esta organización. Su notoriedad creció notablemente gracias a La Garganta Poderosa, la revista del movimiento que consiguió entrevistar a destacadas figuras de la política, el deporte y el espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional, visibilizando las problemáticas de los sectores más vulnerables. Su activismo lo llevó de manera recurrente a participar en debates públicos, encuentros sociales y programas de televisión.

En el plano de su vida privada, Levy mantuvo previamente una relación de tres años con la actriz Gloria Carrá, un noviazgo que se inició de forma virtual en el año 2020 y concluyó luego de ese período.

En las últimas horas, sin embargo, el nombre del militante social se convirtió en tendencia por razones completamente alejadas de su rol comunitario. Las reflexiones compartidas por su ex pareja, enfocadas en la violencia psicológica y las conductas controladoras, lo colocaron en el foco de la atención pública.

Temas Violencia de género
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
1

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína
2

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler
3

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?
4

El caso del secuestro de 470 kilos de cocaína: ¿quién es quién en el expediente?

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país
5

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Ranking notas premium
39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi
1

39 razones para querer (muchísimo) a Lionel Messi

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una maquinaria de impunidad
2

Luego de las absoluciones de Soto y de Kaleñuk, Lebbos interpuso un recurso de Casación que denuncia una "maquinaria de impunidad"

La batalla de las encuestas en Tucumán
3

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura
4

Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno
5

Los 40 años del gol del siglo, los 39 del jugador eterno

Más Noticias
Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

Catalán cuestionó el costo de la Legislatura de Tucumán: “Es una vergüenza inadmisible”

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

¿Nuevo nexo político?: desvincularon a una empleada legislativa en el caso del secuestro de 470 kilos de cocaína

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

El colegio tucumano que enseña a resolver conflictos en lugar de evitarlos: cómo funciona el método Ruler

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Sudáfrica hizo historia y avanzó a los 16avos de final del Mundial

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Pronóstico del tiempo para hoy: Tucumán tendrá sol, frío y amplitud térmica

Comentarios