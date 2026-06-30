Tucumán reclamó a Nación un reparto "equitativo y federal" del gas para evitar mayor perjuicio al sector productivo

El Gobierno provincial volvió a reclamar formalmente a la Secretaría de Energía de la Nación que las decisiones vinculadas al abastecimiento de gas natural se adopten bajo criterios de equidad federal y sin profundizar las diferencias entre las distintas regiones del país. A través de una nota dirigida a la titular del área, María Carmen Tettamanti, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, expresó la preocupación oficial por las restricciones que afectan a las industrias del norte argentino y advirtió sobre el impacto que generan en la producción, el empleo y las economías regionales.