Tucumán reclamó a Nación un reparto "equitativo y federal" del gas para evitar mayor perjuicio al sector productivo

Resumen para apurados
- Tucumán reclamó este martes a la Secretaría de Energía de la Nación un reparto federal de gas para evitar el freno de su sector productivo ante inminentes cortes de suministro.
- Las industrias tucumanas enfrentan una restricción del 70% de gas que pasará a corte total, pagando tarifas de U$S 27 por millón de BTU frente a los U$S 3 de otras regiones del país.
- El gobierno de Jaldo exige condiciones equitativas para proteger las zafras del limón y del azúcar, actividades clave del Norte que generan más de 80.000 puestos de trabajo.
El Gobierno provincial volvió a reclamar formalmente a la Secretaría de Energía de la Nación que las decisiones vinculadas al abastecimiento de gas natural se adopten bajo criterios de equidad federal y sin profundizar las diferencias entre las distintas regiones del país. A través de una nota dirigida a la titular del área, María Carmen Tettamanti, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, expresó la preocupación oficial por las restricciones que afectan a las industrias del norte argentino y advirtió sobre el impacto que generan en la producción, el empleo y las economías regionales.
En la comunicación, la Provincia sostuvo que la defensa de la industria tucumana, de los puestos de trabajo y del desarrollo productivo constituye una prioridad, por lo que solicitó que cualquier medida relacionada con el suministro energético contemple un trato equitativo para todas las regiones del país y no agrave las asimetrías existentes.
El Poder Ejecutivo (PE) debió intervenir nuevamente este martes, luego de las gestiones realizadas semanas atrás ante la Secretaría de Energía de la Nación, en momentos en que el sector privado advertía sobre el riesgo de faltante de gas para las industrias azucareras, citrícolas y otros sectores productivos de la provincia.
Ahora, el planteo de la Casa de Gobierno se produjo en medio de nuevas restricciones en el suministro de gas natural para el arco industrial. Según la información proporcionada por la distribuidora Naturgy, citada en la nota oficial, Tucumán registra actualmente una restricción del 70% para las industrias y, a partir de este miércoles, pasará a "Rampa 0", una instancia que anticipa el corte total del suministro en los días siguientes, permitiendo únicamente el tiempo necesario para evitar daños en los equipos.
El Gobierno provincial también cuestionó que estas limitaciones vuelvan a recaer sobre el norte del país pese a que, según indicó, el contexto climático no presenta temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia. Además, remarcó que las empresas de la región deben afrontar costos extraordinarios para sostener la actividad, llegando a pagar alrededor de U$S27 por millón de BTU por gas importado, mientras que en otras zonas del país el mismo insumo ronda los U$S3.
En ese contexto, la administración de Osvaldo Jaldo reiteró su pedido a la Nación para que revise el esquema de abastecimiento y garantice condiciones que eviten un perjuicio desproporcionado para las industrias del norte, en plena actividad de las economías regionales.
Gestiones
El 26 de junio pasado, el gobernador hizo referencia ante la prensa a las gestiones que "venían haciendo frente al Gobierno nacional", junto con otras provincias. "Están dando su resultado. Pudimos plantear problemas comunes a la región, pero también particulares de Tucumán", dijo.
El mandatario explicó que el principal planteo estuvo relacionado con el abastecimiento de gas para las provincias del norte, especialmente durante el desarrollo de la zafra azucarera y limonera, actividades que generan más de 80.000 puestos de trabajo en Tucumán.
“Al comienzo de la zafra del limón y de la caña de azúcar no había gas. Tuvo que intervenir el Gobierno de la provincia para actuar como puente entre los productores, los industriales y el Gobierno nacional. Así conseguimos garantizar el suministro para los hogares, los servicios y, fundamentalmente, para que nuestra industria pudiera poner en funcionamiento las zafras del limón y de la caña de azúcar", aseguró.