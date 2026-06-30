Alarma internacional por el destino de miles de perros que desaparecieron antes del veto a la carne canina en Corea del Sur

Ante la duda sobre el destino de los miles de ejemplares faltantes, el ex criador Ju Yeong-bong admitió que tal vez “ya fueron comidos”. Esta cruda realidad indigna a activistas y abogados como Park Joo-yeon, quien recalca la carencia prolongada de normas para el manejo humanitario. El sector trabajó décadas utilizando métodos brutales como electrocución o golpes debido a que la especie nunca obtuvo estatus de ganado. El lucro rápido previo a la veda total selló la suerte final de los caninos.