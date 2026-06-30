Alarma internacional por el destino de miles de perros que desaparecieron antes del veto a la carne canina en Corea del Sur
A medida que avanza la eliminación de los centros de reproducción, crece la polémica en torno al paradero de los ejemplares. La legislación dictada a principios de 2024 busca erradicar definitivamente este comercio para el año 2027.
Resumen para apurados
- En Corea del Sur, activistas denuncian este año la desaparición de miles de perros de granjas antes del veto de 2027, sospechando de matanzas para cobrar subsidios estatales.
- En enero de 2024 se prohibió la carne canina. El gobierno ofrece incentivos de hasta 600.000 wones por animal, pero la población en granjas cayó drásticamente de 400.000 a 20.000.
- La falta de adopciones por prejuicios culturales prevé un trágico fin para la especie, mientras defensores exigen normas humanitarias antes de la veda total en febrero de 2027.
Corea del Sur atraviesa una transformación social profunda debido a que en enero de 2024 se aprobó la normativa que prohíbe la cría y venta de canes para consumo humano. Este cambio legal entrará en vigor durante febrero de 2027, estableciendo sanciones severas de prisión para quienes persistan en dicha actividad comercial. El cierre anticipado de las instalaciones permite a los propietarios acceder a incentivos financieros estatales antes de la clausura definitiva.
La preocupación colectiva aumentó debido a la misteriosa disminución de la población canina dentro de los establecimientos rurales. Datos oficiales del Ministerio de Agricultura muestran que de un censo inicial superior a 400.000 ejemplares, actualmente quedan apenas unos 20.000. Organizaciones defensoras cuestionan el paradero de miles de seres vivos cuyo rastro desapareció durante el proceso de transición sectorial.
Incentivos financieros y el silencio en los albergues caninos
El gobierno otorga hasta 600.000 wones por cada animal con el objetivo de facilitar el cese de operaciones dentro de los predios. Un funcionario local explicó la labor administrativa actual: “Nuestra función es verificar que los perros no estén en las fincas o mataderos antes de entregar la compensación”. Las autoridades supervisan que el retiro de la industria cárnica ocurra bajo los parámetros legales vigentes.
Pese a los fondos disponibles, muy pocos individuos terminaron en refugios o bajo esquemas de protección civil. Kim Young-hwan, representante de la organización CARE, aseguró: “Si numerosos perros rescatados hubieran entrado a programas de adopción, grupos proanimales como el nuestro lo sabrían”. La falta de evidencia sobre traslados masivos fortalece la hipótesis de un sacrificio generalizado previo a las inspecciones.
Estigmas culturales y un destino fatal de los canes
Existe una histórica división en la mentalidad nacional respecto a la utilidad de estos cuadrúpedos según su origen. Ju Yeong-bong, quien operó una granja propia, señaló: “En Corea del Sur se diferenció por mucho tiempo entre perros criados para carne y las mascotas”. Los adoptantes locales manifiestan predilección por razas diminutas para vivir en apartamentos, excluyendo a los sujetos robustos de los criaderos. Esta barrera cultural dificultó tradicionalmente la creación de leyes integrales de bienestar animal.
Ante la duda sobre el destino de los miles de ejemplares faltantes, el ex criador Ju Yeong-bong admitió que tal vez “ya fueron comidos”. Esta cruda realidad indigna a activistas y abogados como Park Joo-yeon, quien recalca la carencia prolongada de normas para el manejo humanitario. El sector trabajó décadas utilizando métodos brutales como electrocución o golpes debido a que la especie nunca obtuvo estatus de ganado. El lucro rápido previo a la veda total selló la suerte final de los caninos.