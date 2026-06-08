La carne brasileña invade las góndolas argentinas: asado, vacío y lomo hasta 25% más baratos

Las diferencias de precios son significativas. En algunas cadenas comerciales, el kilo de lomo brasileño se comercializa a $23.400, mientras que el mismo corte de producción argentina ronda los $30.000. En tanto, la tira de asado y la tapa de asado importadas se venden cerca de los $12.000 por kilo, frente a valores que alcanzan los $15.000 en la producción nacional.