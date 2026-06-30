El dólar minorista llegó a $1.500 y alcanzó su valor más alto desde noviembre de 2025

Resumen para apurados
- El dólar minorista en Argentina alcanzó este lunes los $1.500, su valor más alto desde noviembre de 2025, impulsado por una mayor demanda local y factores externos.
- El alza acumuló más de 5% en junio por la menor liquidación del agro, el cobro de aguinaldos y la fortaleza global de la divisa frente a políticas de la Reserva Federal.
- Aunque el Banco Central desaceleró la compra de divisas, ya superó la meta anual de reservas de U$S 10.000 millones, lo que brinda cierto margen de estabilidad al mercado.
El dólar oficial inició la semana con una nueva suba y alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2025. El tipo de cambio mayorista se ubicó en $1.480 para la venta y acumuló en junio un incremento superior al 5%, el mayor avance mensual en casi un año, mientras el Banco Central (BCA) mantuvo un ritmo moderado de compras de divisas.
En el segmento mayorista, el dólar abrió prácticamente sin cambios en $1.480 para la venta ($1.500 en el Banco Nación), aunque con esa cotización consolidó un incremento de más del 5% durante junio, el mayor avance mensual registrado en casi un año. En lo que va de 2026, es el tercer mes con subas, luego de abril y mayo.
Con este valor, la divisa mayorista quedó apenas por debajo del máximo alcanzado el 3 de noviembre de 2025 ($1.482) y todavía lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, fijado actualmente en $1.805,38. La semana pasada, la divisa oficial acumuló un aumento de $16 (1,1%), tras el fuerte salto de $33 registrado en la semana previa. En la última rueda, el volumen operado en el mercado de contado superó los U$S817 millones.
En tanto, el dólar minorista del Banco Nación abrió en $1.500 para la venta, mientras que el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central se ubicó en $1.498,22. El dólar tarjeta operó en $1.943,50, según un relevamiento del diario "Ámbito".
Los factores detrás del repunte
Los analistas coinciden en que la suba del dólar responde a una combinación de factores externos y domésticos que modificaron el escenario cambiario predominante durante buena parte del primer semestre.
En el plano internacional, el fortalecimiento del dólar a nivel global, impulsado por una postura más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), ejerció presión sobre las monedas emergentes. El peso argentino acompañó esa tendencia, al igual que el real brasileño y el peso chileno.
En el ámbito local, el mercado comenzó a transitar el tramo final de la liquidación de la cosecha gruesa, lo que redujo el ingreso de divisas del sector agroexportador. A ello se sumaron el cobro del medio aguinaldo y la dolarización de excedentes por parte de empresas e inversores, que incrementaron la demanda de dólares.
Los especialistas también consideran que parte del movimiento responde a una corrección del tipo de cambio, luego de varios meses de estabilidad cambiaria frente a una inflación que continuó acumulando aumentos.
Además, influyeron factores técnicos como el desarme de posiciones en pesos, la mayor flexibilidad para que las ALyC operen en el mercado cambiario y la reaparición del Banco Central en el mercado de futuros.
El Banco Central sostuvo las compras de reservas
En paralelo, el Banco Central continuó comprando divisas en el mercado oficial, aunque a un ritmo menor que el observado en semanas anteriores.
La autoridad monetaria adquirió este lunes 29 de junio apenas U$S25 millones, en una rueda con un volumen operado de U$S821 millones, por lo que su participación representó alrededor del 3% del total negociado.
Con ese resultado, el saldo comprador de junio ascendió a U$S1.371 millones, mientras que las compras netas acumuladas durante 2026 alcanzaron los U$S11.118 millones. De esta manera, el organismo superó con margen la meta anual de adquisiciones, fijada en U$S10.000 millones, aunque el ritmo de acumulación mensual mostró una desaceleración respecto de abril y mayo.