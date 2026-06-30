El dólar minorista llegó a $1.500 y alcanzó su valor más alto desde noviembre de 2025

En el segmento mayorista, el dólar abrió prácticamente sin cambios en $1.480 para la venta ($1.500 en el Banco Nación), aunque con esa cotización consolidó un incremento de más del 5% durante junio, el mayor avance mensual registrado en casi un año. En lo que va de 2026, es el tercer mes con subas, luego de abril y mayo.