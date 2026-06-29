Fuerte rebote de los mercados: suben acciones, bonos y el riesgo país baja a 428 puntos

Resumen para apurados
- Al cierre de junio, los activos argentinos subieron en Wall Street y la plaza local por un mejor clima financiero, logrando que el riesgo país descendiera a 428 puntos.
- Las acciones bancarias lideraron las subas mientras Economía licitó el Bonar 2028 para captar dólares y cubrir vencimientos de deuda por 4.200 millones el próximo 9 de julio.
- La mejora crediticia y el control cambiario facilitan afrontar los pagos externos hasta 2027, aunque las tasas de EE.UU. y la política local aún limitan un mayor financiamiento.
Los ADRs que cotizan en Wall Street registraron fuertes subas, el S&P Merval avanzó hasta 2,7%, los bonos en dólares operaron en alza y el riesgo país cayó por debajo de los 430 puntos básicos, impulsado por un mejor clima financiero local e internacional.
Los mercados argentinos cierran junio con ganancias
Los activos financieros argentinos comenzaron la última rueda de junio con una tendencia positiva. Las acciones que cotizan en Wall Street lideraron las ganancias de los mercados, mientras que los bonos soberanos en dólares avanzaron y el riesgo país descendió hasta los 428 puntos básicos, uno de los niveles más bajos de los últimos meses.
En paralelo, el índice S&P Merval subió hasta un 2,7%, reflejando un renovado apetito por los activos locales en una jornada marcada por mejores expectativas financieras y un contexto internacional algo más favorable.
ADRs: los bancos lideran las subas
Entre los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York, las mayores ganancias fueron encabezadas por:
BBVA: +4,2%
Grupo Supervielle: +3,2%
Otras compañías del sector financiero también operaron en terreno positivo.
En la Bolsa porteña, las acciones con mejor desempeño fueron:
Metrogas (+5,2%)
BBVA (+5%)
Grupo Supervielle (+4,3%)
Bonos en dólares y riesgo país
Los bonos soberanos en dólares también mostraron avances.
El Global 2030 lideró las subas con una mejora de hasta 1,4%, seguido por el Global 2046 (+1,3%) y el Bonar 2041 (+0,5%).
Como consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan retrocedió 2,06% hasta ubicarse en 428 puntos básicos, acercándose nuevamente a la barrera de los 400 puntos.
Economía busca completar la colocación del Bonar 2028
Durante la jornada, el Ministerio de Economía realizó la segunda vuelta de la licitación del Bonar 2028 (AO28), con el objetivo de captar los últimos 100 millones de dólares necesarios para completar el cupo autorizado de US$2.000 millones.
La estrategia oficial apunta a fortalecer la posición financiera del Tesoro antes del pago de aproximadamente US$4.200 millones en vencimientos de deuda previsto para el próximo 9 de julio.
Analistas: buscan contener al dólar y mejorar el perfil financiero
El analista de Adcap Grupo Financiero, Roberto Geretto, sostuvo que el Banco Central habría retomado intervenciones en el mercado de futuros luego de reducir significativamente su posición vendida.
Según explicó, la combinación de ventas de bonos dollar linked y cobertura cambiaria busca mantener un equilibrio que permita contener la cotización del dólar sin afectar el proceso de desinflación ni la acumulación de reservas.
Por su parte, la consultora VatNet destacó que el Gobierno continúa desplegando distintas herramientas para afrontar compromisos externos por unos US$30.000 millones hasta fines de 2027, incluyendo garantías de organismos multilaterales y nuevas emisiones de deuda.
Factores políticos e internacionales
En el plano político, los mercados también siguieron de cerca los recientes cambios dentro del Gobierno tras la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que el escenario internacional mostró cierta mejora luego de disminuir las tensiones en Medio Oriente.
Desde Balanz señalaron que la reapertura del estrecho de Ormuz redujo uno de los principales riesgos para los mercados internacionales, aunque advirtieron que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán seguirán siendo un foco de volatilidad.
En tanto, el economista Gustavo Ber consideró que el mejor desempeño de los bonos argentinos responde a una combinación de mejoras en la percepción del riesgo crediticio, las recientes mejoras de calificación por parte de Fitch y S&P y la continuidad de indicadores macroeconómicos favorables.
No obstante, advirtió que las elevadas tasas de los bonos del Tesoro estadounidense y la incertidumbre política local continúan siendo factores que limitan una baja más acelerada del costo de financiamiento para la Argentina.