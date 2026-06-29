Fuerte rebote de los mercados: suben acciones, bonos y el riesgo país baja a 428 puntos

Los mercados argentinos cierran junio con ganancias

Los activos financieros argentinos comenzaron la última rueda de junio con una tendencia positiva. Las acciones que cotizan en Wall Street lideraron las ganancias de los mercados, mientras que los bonos soberanos en dólares avanzaron y el riesgo país descendió hasta los 428 puntos básicos, uno de los niveles más bajos de los últimos meses.