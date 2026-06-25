En qué consiste el Súper RIGI: las industrias que abarca y los beneficios que ofrece para la inversión

En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias" (Súper RIGI). Impulsado por el Ministerio de Economía, este marco normativo busca posicionar a la Argentina como un polo de atracción para capitales de gran escala en sectores de vanguardia tecnológica que aún se encuentran en fase embrionaria en el país.