Política

En qué consiste el Súper RIGI: las industrias que abarca y los beneficios que ofrece para la inversión

El proyecto ofrece beneficios fiscales históricos y estabilidad por 30 años para sectores estratégicos como litio, hidrógeno verde e inteligencia artificial.

El oficialismo logró probar el proyecto en Diputados. PRENSA DIPUTADOS
El oficialismo logró probar el proyecto en Diputados. PRENSA DIPUTADOS
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al Súper RIGI, impulsado por Economía para atraer inversiones mayores a U$S 1.000 millones en sectores tecnológicos.
  • Este marco profundiza los incentivos del RIGI común con beneficios históricos como estabilidad fiscal por 30 años, reducción de Ganancias al 15% y aranceles de importación cero.
  • Se prevé que posicione a Argentina como un polo de tecnología avanzada, garantizando un mínimo del 20% de inversión en proveedores locales y mayor seguridad jurídica.
Resumen generado con IA

En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias" (Súper RIGI). Impulsado por el Ministerio de Economía, este marco normativo busca posicionar a la Argentina como un polo de atracción para capitales de gran escala en sectores de vanguardia tecnológica que aún se encuentran en fase embrionaria en el país.

A diferencia del RIGI convencional, esta versión "Súper" profundiza los incentivos para acelerar el desarrollo de industrias críticas como la biotecnología, la fabricación de semiconductores, el hidrógeno verde y la movilidad eléctrica.

Las 10 claves del Súper RIGI

1- Umbral de inversión: los proyectos deben superar los U$S1.000 millones, con la obligación de desembolsar el 20% en los primeros dos años.

2- Beneficio impositivo récord: la alícuota del Impuesto a las Ganancias se reduce al 15% (frente al 25% del RIGI estándar).

3- Blindaje fiscal: estabilidad normativa por 30 años y prohibición a las provincias adheridas de crear nuevos gravámenes locales.

4- Cero aranceles: exención total de derechos de importación y exportación para los bienes vinculados al plan de inversión.

5- Multiplicador de inversión: para alcanzar el cupo de U$S1.000 millones, cada dólar invertido en desarrollo tecnológico se computará como dos (doble cómputo).

6- Alivio en dividendos: alícuota reducida del 3,5% para la distribución de utilidades.

7- Costos laborales: las contribuciones patronales se reducen al 10%.

8- Seguridad jurídica: ell régimen permite dirimir controversias en tribunales internacionales (arbitraje).

9- Desarrollo local: los proyectos deben garantizar una inversión mínima del 20% en proveedores locales.

10- Tratamiento de pérdidas: quebrantos impositivos sin límite temporal para su uso.

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