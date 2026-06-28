El Mundial también se juega con la billetera: cuánto cuesta una tarde para ver a la Selección
Desde el estacionamiento de U$S 100 hasta una entrada de reventa que supera los U$S 1.000, vivir un partido de Argentina en la Copa del Mundo puede costar más de U$S 1.200. Traducido al bolsillo argentino, representa casi cinco
Resumen para apurados
- Ver un partido de Argentina en el Mundial 2026 en EE. UU. cuesta al menos U$S 1.200 por persona debido a los elevados costos de entradas de reventa, comida y estacionamiento.
- El costo total por tarde incluye estacionamiento de U$S 100, comida por U$S 40 y entradas de U$S 1.000, una cifra equivalente a casi cinco salarios mínimos en Argentina.
- Pese al fuerte impacto en el bolsillo, los hinchas asumen el gasto priorizando el valor emocional de vivir una experiencia mundialista única junto a su equipo y figuras.
Hay un momento en el que uno entiende que el Mundial también se juega con la billetera. No sucede cuando se compra la entrada, ni cuando se reserva el vuelo; sino un rato antes de cruzar los molinetes del estadio.
Sucede cuando un cartel anuncia que estacionar el auto en las adyacencias del AT&T Stadium cuesta U$S 100 dólares. Sí; U$S 100 solamente para dejar el vehículo durante algunas horas. Y ahí recién comienza la cuenta.
Porque el Mundial 2026 ofrece estadios espectaculares, servicios de primer nivel y una organización prácticamente perfecta; pero también obliga a hacer números todo el tiempo. Y esos números, para un argentino, tienen otra dimensión.
Si el hambre aparece antes del partido, una hamburguesa, dentro del estadio, cuesta U$S 18,95; un simple hot-dog vale U$S 13,95; una gaseosa U$S 8,50 y una botella de agua U$S 8,25. Y si la idea es acompañar la previa con una cerveza, el precio oscila entre U$S 15,95 y U$S 19,50, dependiendo del tamaño y la característica.
En otras palabras, una hamburguesa, una cerveza y una botella de agua superan fácilmente los 40 dólares. Pero el gasto no termina ahí.
Como ocurre en cualquier Mundial, miles de hinchas quieren llevarse un recuerdo. En los puestos que rodean el estadio, una bandera cuesta U$S 5, una bufanda U$S 15 y una capa U$S 20. Eso sí; los vendedores, rápidos para hacer cuentas, ofrecen el combo completo por 40 dólares.
Es decir, antes incluso de sentarse en la tribuna, un simpatizante puede haber gastado cerca de 200 dólares solamente entre estacionamiento, comida y algún recuerdo.
Llegar tampoco resulta barato. Quien decide alquilar un auto debe desembolsar entre U$S 40 y U$S 80 por día. Además, después hay que cargar combustible: la nafta cuesta U$S 3,29 por galón y el diésel asciende a U$S 3,99. Quien prefiere evitar conducir por las multitudinarias y veloces autopistas de Texas, y usar algún auto de aplicación desde el centro de Dallas hasta el estadio puede pagar entre U$S 55 y U$S 90, según la demanda. Pero todavía falta lo más importante: la entrada.
Con el partido de Argentina como uno de los más buscados de la Copa del Mundo, conseguir un ticket en reventa por menos de U$S 1.000 es prácticamente imposible en las horas previas al encuentro. Entonces la cuenta cambia de escala.
Una persona que compra una entrada de reventa, paga estacionamiento, come dentro del estadio y se lleva un pequeño recuerdo del Mundial termina gastando, como piso, alrededor de U$S 1.200 en una sola tarde. Si se trata de una familia de cuatro integrantes, la cifra puede acercarse a los U$S 5.000, sin contar pasajes aéreos ni alojamiento.
Hasta acá, los números pueden parecer simplemente altos; pero cuando esa cifra se traduce al bolsillo argentino, el impacto cambia por completo.
Tomando como referencia el salario mínimo, vital y móvil de junio, que asciende a $367.800, y con un dólar que ronda los $1.490, vivir la experiencia completa de un partido de la Selección en este Mundial equivale a casi cinco salarios mínimos argentinos.
Dicho de otra manera: un trabajador que percibe el salario mínimo debería destinar casi cinco meses completos de ingresos (sin gastar un solo peso en alquiler, alimentos o transporte) para poder pagar una tarde de Mundial.
Un costo premium para ver un juego del Mundial 2026
La comparación con Argentina resulta inevitable. Porque ya no se trata solamente de convertir dólares a pesos, sino también de dimensionar el esfuerzo económico que representa cumplir el sueño de ver a la Selección en un Mundial. Lo que para un turista estadounidense puede ser el gasto de un fin de semana, para muchísimos argentinos representa el ingreso de varios meses de trabajo.
Sin embargo, mientras miles de personas cruzan los controles de seguridad con camisetas de todos los colores, da la sensación de que casi nadie piensa en la tarjeta de crédito. Todos sienten que están comprando algo mucho más valioso que una entrada. Están comprando una experiencia, un recuerdo para toda la vida.
Porque dentro de algunos años probablemente nadie recuerde cuánto pagó por una hamburguesa, una cerveza o una bandera; pero sí recordará haber estado dentro de un estadio espectacular, haber visto a Lionel Messi y compañía, y haber vivido un Mundial desde adentro.
Claro; hay recuerdos que, aunque cuesten una fortuna, siguen siendo imposibles de medir únicamente en dólares.