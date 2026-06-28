El Mundial también se juega con la billetera: cuánto cuesta una tarde para ver a la Selección

Llegar tampoco resulta barato. Quien decide alquilar un auto debe desembolsar entre U$S 40 y U$S 80 por día. Además, después hay que cargar combustible: la nafta cuesta U$S 3,29 por galón y el diésel asciende a U$S 3,99. Quien prefiere evitar conducir por las multitudinarias y veloces autopistas de Texas, y usar algún auto de aplicación desde el centro de Dallas hasta el estadio puede pagar entre U$S 55 y U$S 90, según la demanda. Pero todavía falta lo más importante: la entrada.