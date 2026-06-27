Cómo estará el tiempo esta noche en Tucumán para alentar a la Selección argentina
La Scaloneta cerrará la fase de grupos del Mundial 2026 este sábado desde las 23 frente a Jordania. Aunque el resultado no modificará su clasificación, miles de tucumanos seguirán el partido y el pronóstico anticipa una noche fría, ideal para abrigarse.
Resumen para apurados
- Argentina enfrenta este sábado a las 23 hs a Jordania por el Mundial 2026; un partido que los hinchas en Tucumán seguirán con gran expectativa pese a estar ya clasificados.
- La Albiceleste llega con puntaje ideal tras vencer a Argelia y Austria. Para la hora del partido en Tucumán se prevé una noche fría de 13°C, ideal para abrigarse o verlo en casa.
- El cruce cierra la fase de grupos rumbo a los 16avos de final. El frío reconfigura los puntos de encuentro en Tucumán, priorizando reuniones hogareñas para alentar al equipo.
La Selección argentina afrontará este sábado un nuevo compromiso en el Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania, desde las 23 (hora argentina), por la tercera fecha del Grupo H. El encuentro será intrascendente desde lo deportivo, ya que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni aseguró con anticipación el primer puesto de la zona y el pase a los 16avos de final, mientras que el seleccionado jordano quedó eliminado.
La Albiceleste buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal luego de vencer por 3 a 0 a Argelia, con un hat-trick de Lionel Messi, y superar por 2 a 0 a Austria, nuevamente con un doblete del capitán argentino. Con esos cinco goles, Messi alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia del certamen.
Así estará el tiempo cuando juegue la Selección argentina
Más allá de la expectativa futbolera, el tiempo será uno de los protagonistas de la jornada. Mientras algunos municipios y espacios públicos preparan pantallas para seguir el partido al aire libre, muchas familias optarán por verlo desde la comodidad del hogar debido a las bajas temperaturas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, para el horario del encuentro se espera una noche parcialmente nublada, con una temperatura cercana a los 13°C y vientos del sector de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Si bien no se pronostican lluvias, el ambiente será fresco y será recomendable salir con abrigo para quienes decidan reunirse en espacios abiertos.
La jornada comenzó con una temperatura mínima de 6°C, una humedad del 63% y una visibilidad de 12 kilómetros. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 19°C durante la tarde, antes de volver a descender hacia la noche.