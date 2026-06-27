Cómo estará el tiempo esta noche en Tucumán para alentar a la Selección argentina

La Selección argentina afrontará este sábado un nuevo compromiso en el Mundial 2026 cuando enfrente a Jordania, desde las 23 (hora argentina), por la tercera fecha del Grupo H. El encuentro será intrascendente desde lo deportivo, ya que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni aseguró con anticipación el primer puesto de la zona y el pase a los 16avos de final, mientras que el seleccionado jordano quedó eliminado.