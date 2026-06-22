Frío extremo en Tucumán: rige una alerta amarilla y estas son las zonas afectadas

Cómo define el SMN las temperaturas extremas y qué precauciones tomar

Los eventos de temperaturas extremas son definidos por el SMN como períodos en los que se espera se registren valores de marcas térmicas máximas y mínimas que pueden poner en peligro la salud de la población. Para ello se establecieron umbrales donde aumentaba la morbilidad y la mortalidad de los habitantes. Los márgenes de ocurrencia de un evento frío se fijaron como la temperatura por debajo de la cual uno se encuentra dentro del 10% de los registros más bajos asentados (periodo 1961-2010) en ese lugar. Por debajo de esos límites, se considera que las condiciones son severas y deben tomarse precauciones.