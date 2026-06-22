Frío extremo en Tucumán: rige una alerta amarilla y estas son las zonas afectadas

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico emitió este lunes una alerta amarilla por frío extremo en Tucumán debido al ingreso de una masa de aire polar que derrumbó la temperatura.
- Tras un fin de semana de alivio, las temperaturas cayeron a 5°C con lloviznas. Prácticamente todo Tucumán y otras siete provincias se vieron afectadas por esta ola polar.
- El SMN advierte que el frío polar continuará descendiendo. Recomiendan tomar precauciones en calefacción y abrigo para proteger a niños y ancianos de los riesgos de salud.
Tras un fin de semana de alivio térmico en la provincia, el termómetro se desplomó en Tucumán. Las proyecciones meteorológicas advirtieron la entrada de una masa de aire polar que ya se siente en el territorio y en los avisos climáticos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jurisdicción se encuentra bajo alerta amarilla por frío extremo este lunes junto a siete provincias más.
El comienzo del invierno estuvo marcado por un descenso considerable de las temperaturas tras un fin de semana de cierta recomposición en el termómetro local. Mientras el sol salía, ya se comenzaba a gestar el avance de una masa de aire frío que favorece la caída térmica especialmente en el centro y el norte de Argentina. Este fenómeno hizo que los tucumanos despertaran con lloviznas de telón de fondo y los 6°C que luego descenderán durante la mañana a los 5°C.
El pronóstico del SMN anticipa una tarde un poco más cálida con una máxima de 14°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y la posibilidad de lluvias será muy baja, entre el 0% y el 10%. Ya por la noche, la temperatura descenderá hasta los 9°C, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables.
Localidades afectadas por el frío polar en Tucumán
El SMN advirtió, a través de su Sistema de Alerta Temprana, que el norte del país, incluyendo a Tucumán, se encuentra bajo advertencia por frío extremo. De acuerdo con el aviso, estas marcas pueden ser muy peligrosas, principalmente para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.
De acuerdo con el reporte del organismo de control, prácticamente la totalidad del territorio tucumano se verá afectado por temperaturas extremadamente bajas que pueden resultar nocivas para los sectores más vulnerables. La alerta amarilla rige de manera generalizada para los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, abarcando también las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
El resto de provincias afectadas por la ola polar incluyen al extremo este de Jujuy, las zonas serranas de Córdoba, la totalidad de La Rioja, las regiones cordilleranas y precordilleranas de San Juan, las zonas del sur mendocino y casi la totalidad de la provincia de San Luis. Más al sur, la medida rige tanto para la zona de meseta como para la región cordillerana de Neuquén.
Cómo define el SMN las temperaturas extremas y qué precauciones tomar
Los eventos de temperaturas extremas son definidos por el SMN como períodos en los que se espera se registren valores de marcas térmicas máximas y mínimas que pueden poner en peligro la salud de la población. Para ello se establecieron umbrales donde aumentaba la morbilidad y la mortalidad de los habitantes. Los márgenes de ocurrencia de un evento frío se fijaron como la temperatura por debajo de la cual uno se encuentra dentro del 10% de los registros más bajos asentados (periodo 1961-2010) en ese lugar. Por debajo de esos límites, se considera que las condiciones son severas y deben tomarse precauciones.
Ante este nivel de alerta, el SMN publicó algunas recomendaciones para resguardarse:
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.