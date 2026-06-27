Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Impacto en los bolsillos

La resolución judicial desmitificó los argumentos técnicos de la reforma al demostrar el daño patrimonial concreto que sufriría el demandante si se aplicaran los topes fijados por el Congreso. El magistrado calculó que, en este expediente en particular, la aplicación lisa y llana del artículo 55 de la Ley de Modernización hubiese significado un hachazo financiero superior al 25% del monto total de la condena, una reducción que calificó en sus fundamentos como “injusta e inadmisible”. El fallo también cerró la puerta a cualquier intento corporativo de trasladar las teorías de la emergencia económica al ámbito de las relaciones de trabajo. Frascarolo rechazó de plano la aplicabilidad de la doctrina del “esfuerzo compartido” en el fuero, dictaminando que tales construcciones jurisprudenciales, concebidas para contextos ajenos al ámbito laboral, “no pueden trasladarse sin más a créditos de naturaleza alimentaria cuyo titular es un sujeto de preferente tutela constitucional”. “Advierto que el art. 55 penaliza a quienes debieron acudir a la Justicia para reclamar sus créditos laborales, otorgándoles un tratamiento menos favorable que a quienes no judicializaron sus reclamos. Esto resulta discriminatorio, irrazonable y contrario al derecho de acceso a la jurisdicción. La norma viola el principio de igualdad ante la ley ya que introduce una diferencia de trato entre quienes ante el mismo crédito promovieron o no una acción judicial y el derecho a peticionar a las autoridades, pues somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial”, dijo el juez.