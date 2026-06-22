Ola polar en Argentina: rige la alerta amarilla por frío extremo, tormentas y vientos intensos a lo largo del país

Alerta por vientos en el NOA y tormentas en Misiones

A la vez, parte de las provincias del extremo noroeste del país serán afectadas por los fuertes vientos. La alerta amarilla rige para el norte de La Rioja, el este de Catamarca, Salta y Jujuy. El aviso del SMN advierte vientos del sector oeste en áreas de alta cordillera que se extenderán desde la mañana hasta las 18:00 horas aproximadamente, con velocidades entre 50 y 70 km/h, y con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. La entidad climática destacó que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.