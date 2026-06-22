Ola polar en Argentina: rige la alerta amarilla por frío extremo, tormentas y vientos intensos a lo largo del país
Desde el extremo norte hasta el sur argentino, la entrada de una masa de aire frío hará desplomar el termómetro en gran parte de las provincias del occidente nacional, incluyendo a Tucumán.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este lunes alertas amarillas por frío extremo, tormentas y vientos intensos en gran parte de Argentina, debido al ingreso de una masa de aire polar.
- Un anticiclón térmico impulsó un frente helado desde la Patagonia hacia el centro y norte del país, provocando un desplome térmico y fuertes ráfagas de viento en el norte.
- Las autoridades instan a la población a tomar precauciones ante temperaturas peligrosas para grupos de riesgo y posibles complicaciones viales por vientos y lluvias.
Durante las últimas horas del fin de semana comenzaron a gestarse los signos de una nueva semana fría. Los modelos climáticos afirmaron el avance de un frente helado desde la Patagonia al centro y norte del país, donde las temperaturas extremas marcarán gran parte de la jornada de lunes en diversas provincias de esta región, principalmente en el lado occidental del territorio. Este panorama se reflejó en las diversas alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que por este día comprenden vientos, lluvias y frío extremo a lo largo del suelo nacional.
El SMN publicó, a través de su Sistema de Alerta Temprana, las advertencias para las jurisdicciones que este lunes se encuentran bajo aviso amarillo por vientos, tormentas y frío extremo. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, un anticiclón térmico favorecería el ingreso de una masa de aire polar, haciendo desplomar el termómetro en amplias regiones del territorio argentino. Las condiciones previstas parecieran confirmarse en el frío intenso y heladas que dominarán en el pronóstico de los distritos afectados.
El mapa del frío extremo: las localidades del sur afectadas
El frío intenso tendrá una amplitud considerable, afectando a ocho provincias del territorio nacional, desde el sur hasta el norte argentino. Neuquén registrará temperaturas extremas que afectarán tanto a la zona de meseta como a la región cordillerana. El alerta incluye el este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, y el sur de Chos Malal y Minas. Asimismo, el aviso se extiende a toda la alta montaña, abarcando las cordilleras de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.
En la provincia de Mendoza las alertas se concentran en la zona baja de Malargüe, General Alvear y la zona baja de San Rafael. Prácticamente todo el territorio de San Luis se encuentra bajo condiciones de vulnerabilidad por bajas temperaturas, donde el SMN indica que la alerta amarilla rige para los sectores bajos de Coronel Pringles, General Pedernera, Belgrano, Juan Martín de Pueyrredón y Ayacucho, sumándose a las áreas serranas de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín. En San Juan las temperaturas bajas se sentirán en las regiones cordilleranas y de precordillera, comprendiendo a Iglesia, Jáchal, Coronel Felipe Varela y General Lamadrid.
Advertencias por frío extremo en el centro y el norte
La región central de Córdoba será afectada por el rigor del invierno, principalmente en las zonas serranas de Calamuchita, Río Cuarto, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. Las condiciones de frío extremo impactarán en las localidades riojanas de General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia y San Blas de los Sauces. Asimismo, la advertencia abarca los sectores bajos y las respectivas cordilleras de General Lamadrid y Vinchina, sumando además la parte baja de Coronel Felipe Varela.
Prácticamente la totalidad del territorio tucumano se verá afectado por temperaturas extremadamente bajas que pueden resultar peligrosas para los grupos de riesgo. La alerta amarilla rige de manera generalizada para los departamentos de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, abarcando también las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. En Jujuy el aviso meteorológico del SMN incluye a las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande, junto con el área baja de Doctor Manuel Belgrano y el sector bajo de Tilcara.
Alerta por vientos en el NOA y tormentas en Misiones
A la vez, parte de las provincias del extremo noroeste del país serán afectadas por los fuertes vientos. La alerta amarilla rige para el norte de La Rioja, el este de Catamarca, Salta y Jujuy. El aviso del SMN advierte vientos del sector oeste en áreas de alta cordillera que se extenderán desde la mañana hasta las 18:00 horas aproximadamente, con velocidades entre 50 y 70 km/h, y con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. La entidad climática destacó que este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.
Por otra parte, en el extremo opuesto, la totalidad de la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas que llegarán durante la mañana de hoy, entre las 6:00 y 12:00 horas. De acuerdo con el SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, explicaron desde la entidad climática.
Ante los severos avisos de eventos climáticos adversos, el SMN emitió diversas recomendaciones:
Alerta por frío extremo:
- Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
- Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitá los cambios bruscos de temperatura.
- Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
- Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
- No fumes en ambientes cerrados.
- Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.