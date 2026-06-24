Alerta por ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias y fuertes vientos tras la ola polar

Resumen para apurados
- El SMN prevé una ciclogénesis con lluvias y fuertes vientos desde el domingo 28 de junio en el AMBA y otras provincias argentinas tras una histórica ola polar.
- Este fenómeno ocurre tras una semana de frío extremo. Un sistema de baja presión se desplazará desde el Litoral bonaerense generando lluvias y ráfagas de hasta 50 km/h.
- Tras el temporal de lluvia, se proyecta el ingreso de una nueva masa de aire polar para mediados de la próxima semana, lo que reinstalará el frío extremo en el centro del país.
Levantarse por las mañanas en pleno junio invita a preguntar si todas las jornadas serán así de frías. Con el solsticio de invierno este panorama se agudizó ante la entrada de una masa de aire frío que hizo desplomar el termómetro apenas el calendario marcó el segundo día de la estación. La ola polar trajo registros que no se veían hace tiempo, provocando niveles de alerta en los sistemas del Servicio Meteorológico Nacional en la mayor parte del territorio. Pero tras una semana de frío y estabilidad atmosférica, las precipitaciones llegarían en un sistema de baja presión llamado ciclogénesis a algunas partes del país.
El pronóstico marca frío aún. Entre este martes y hoy muchas provincias atraviesan el momento más gélido de estos últimos días, panorama térmico que se irá recomponiendo paulatinamente hasta llegar al fin de semana, donde el probable retorno de las lluvias estará marcado por un fenómeno de ciclogénesis, un alivio que durará poco ya que la irrupción de aire polar volverá a ocurrir la próxima semana.
El impacto del aire polar en el centro del país
En la madrugada de este miércoles el aire frío se asentó en su máxima intensidad en el centro del país, con pronósticos aún más bajos y heladas generalizadas. Así este 24 de junio se estableció como el día más frío de la semana para muchas provincias, con anomalías negativas de entre 2 y 4 °C, es decir que las temperaturas serán hasta 4 °C más frías que los valores medios históricos sobre el centro y norte del país.
Las noches con cielos despejados y el viento calmo o de leve intensidad, potencian el enfriamiento nocturno. Sin embargo el fin de semana se presentaría como un tiempo de “respiro” térmico antes de que el frío siga azotando. El sábado 27 llegaría con máximas más “cálidas” del período principalmente en el centro del país, con valores en torno a los 16°C y más presencia del Sol respecto al resto de la semana, según indicó el medio especializado Meteored.
La llegada de la ciclogénesis y las lluvias
La recuperación de las marcas térmicas comenzará a darse a partir del jueves, camino al próximo fin de semana. Durante el viernes y el sábado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, los vientos rotarán progresivamente del cuadrante sur al este, acompañado de un leve ascenso en los termómetros. Los principales modelos internacionales de pronóstico concordaron de este modo en un escenario de inestabilidad que afectará a la Argentina desde el domingo, con la formación, profundización y desplazamiento de un centro de bajas presiones en superficie desde el Litoral hacia la zona del estuario del Río de la Plata y la República Oriental del Uruguay.
Se esperan lluvias de leves a moderadas principalmente en la zona de AMBA comenzando luego del mediodía, y dejando un cierre de fin de semana que podría acumular más de 15 mm según algunos escenarios analizados. Esto, además, irá acompañado de ráfagas incrementándose a valores de 40 a 50 km/h del sudeste que seguramente dejarán su impacto en el aumento del nivel del Río de la Plata.
Las lluvias continuarían en forma aislada a lo largo del próximo lunes con vientos del sur perdiendo intensidad conforme la zona de baja presión se aleje de Buenos Aires. Posterior a ello, es probable que una masa de aire frío de características polares ingrese al centro del país, iniciando un nuevo periodo netamente invernal en cuanto a temperaturas en Buenos Aires para mediados de semana.
Alertas meteorológicas para la Patagonia
Las precipitaciones también marcarán las jornadas en Chubut y Río Negro a partir de la segunda mitad del período. Desde el miércoles, el sistema de baja presión que impulsa un frente frío generará lluvias en los sectores costeros de estas provincias así como chaparrones dispersos sobre los valles del norte patagónico.
Las primeras lluvias alcanzarán durante la mañana a Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y áreas cercanas de Península Valdés. Más hacia el norte, también se esperan chaparrones sobre Viedma y el este de Río Negro, mientras que el Alto Valle y el Valle Medio podrán registrar precipitaciones aisladas, especialmente en sus sectores orientales.
En la cordillera continuarán las precipitaciones de invierno. Aunque la mayor actividad seguirá concentrada del lado chileno, se prevén lluvias, agua nieve y nevadas en distintos sectores andinos de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con las nevadas especialmente en las zonas más elevadas.