Alerta por ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias y fuertes vientos tras la ola polar

La llegada de la ciclogénesis y las lluvias

La recuperación de las marcas térmicas comenzará a darse a partir del jueves, camino al próximo fin de semana. Durante el viernes y el sábado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, los vientos rotarán progresivamente del cuadrante sur al este, acompañado de un leve ascenso en los termómetros. Los principales modelos internacionales de pronóstico concordaron de este modo en un escenario de inestabilidad que afectará a la Argentina desde el domingo, con la formación, profundización y desplazamiento de un centro de bajas presiones en superficie desde el Litoral hacia la zona del estuario del Río de la Plata y la República Oriental del Uruguay.