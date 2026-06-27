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Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Las imágenes del siniestro en el que murió Ernestina Pais muestran los instantes previos al impacto con el Tren de la Costa. Además, un testigo reconstruyó cómo fueron los desesperados intentos por ayudarla.

Ernestina Pais murió en un accidente ferroviario
Ernestina Pais murió en un accidente ferroviario La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 22 Min

La investigación por la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais sumó una prueba determinante en las últimas horas: se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el accidente ocurrido en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro.

Cómo había sido el último choque de Ernestina Pais: el antecedente ocurrido meses antes de su muerte

Cómo había sido el último choque de Ernestina Pais: el antecedente ocurrido meses antes de su muerte

Los videos muestran la secuencia previa al choque y el instante en que el automóvil que conducía la comunicadora fue embestido por una formación del Tren de la Costa. El material ya fue incorporado a la causa judicial para esclarecer las circunstancias del hecho.

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

El siniestro ocurrió este viernes, pocos minutos antes de las 19.30, en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el Honda Civic que manejaba Ernestina Pais atravesó el paso a nivel cuando la barrera ya estaba descendida. En ese momento, el vehículo fue impactado sobre el lateral del conductor por el tren que circulaba por la zona.

Tras el choque, efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias acudieron rápidamente al lugar. Al llegar, confirmaron que la periodista había fallecido en el acto. Viajaba sola en el automóvil.

El relato del vecino que intentó ayudarla

Mientras continúan las pericias, también se conoció el testimonio de Carlos, uno de los primeros vecinos que llegó al lugar después del impacto. En declaraciones televisivas, contó que escuchó un fuerte estruendo y salió de inmediato para intentar asistir a la víctima junto a otras personas.

Según relató, en un primer momento no lograron reconocer que se trataba de Ernestina Pais porque no podían verle el rostro y llevaba puesta una camiseta de la Selección Argentina.

El hombre explicó que varias personas intentaron abrir las puertas del vehículo, pero el estado en que había quedado el auto lo impidió. También señaló que una mujer le hablaba y le preguntaba si estaba bien, aunque nunca obtuvieron respuesta.

Además, aseguró que un policía participó de los intentos por rescatarla, sin éxito. Finalmente, remarcó que la barrera del paso a nivel funcionaba correctamente y que, como es habitual en la zona, la formación ferroviaria hizo sonar la bocina antes de llegar al cruce.

Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de quienes presenciaron el hecho forman parte de la investigación que busca determinar con precisión cómo se produjo el trágico accidente.

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