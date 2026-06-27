Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

El siniestro ocurrió este viernes, pocos minutos antes de las 19.30, en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el Honda Civic que manejaba Ernestina Pais atravesó el paso a nivel cuando la barrera ya estaba descendida. En ese momento, el vehículo fue impactado sobre el lateral del conductor por el tren que circulaba por la zona.