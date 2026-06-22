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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 23 de junio

Conocé en detalle del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

CÓMO ESTARÁ el tiempo en Tucumán.
CÓMO ESTARÁ el tiempo en Tucumán. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 23 de junio en Tucumán un clima fresco y estable, con temperaturas de 6°C a 15°C, debido a un sistema sin lluvias.
  • La jornada iniciará con 6°C de mínima y alcanzará una máxima de 15°C por la tarde con vientos leves, consolidando el ambiente frío y seco registrado en la provincia.
  • Estas condiciones estables permitirán actividades al aire libre sin riesgo de lluvias, aunque se recomienda mantener precauciones ante las bajas temperaturas de la temporada.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca y mayormente estable para este martes 23 de junio en Tucumán. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 15°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado y sin probabilidades de lluvias durante todo el día.

Pronóstico del tiempo para Tucumán este martes 23 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 23 de junio la provincia de Tucumán tendrá una jornada con condiciones estables, marcada por bajas temperaturas durante la mañana y un leve ascenso térmico hacia la tarde.

La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. El cielo permanecerá entre algo nublado y mayormente nublado, sin chances de precipitaciones.

Cómo estará el clima durante el día

Durante la madrugada, se espera cielo algo nublado, una temperatura cercana a los 6°C y vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana, el termómetro rondará los 8°C, con cielo algo nublado y vientos leves del sudoeste, de entre 0 y 2 km/h.

En la tarde, cuando se registrará la temperatura máxima de 15°C, continuará el cielo algo nublado. El viento rotará al norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, por la noche, la temperatura descenderá hasta los 9°C, con cielo algo nublado y vientos suaves del sudoeste

¿Hay probabilidad de lluvias?

No. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en Tucumán este martes.

Estado del tiempo en Tucumán

Al momento de la actualización del pronóstico, la temperatura era de 14,1°C, con cielo mayormente nublado, una humedad del 58%, presión atmosférica de 968,6 hPa, viento del sudeste a 6 km/h y una visibilidad de 10 kilómetros.

El amanecer se produjo a las 8:09, mientras que la puesta del sol está prevista para las 18:36.

Claves del pronóstico para el 23 de junio

Mínima: 6°C.

Máxima: 15°C.

Estado del cielo: Algo a mayormente nublado.

Lluvias: 0% de probabilidad durante toda la jornada.

Vientos: Del sudeste, sudoeste y norte, entre 0 y 22 km/h.

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