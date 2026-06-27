"Gracias vida": el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

La noche anterior también había compartido un emotivo video en sus historias. En la grabación aparecía un pequeño personaje preparándose para dormir mientras pronunciaba un mensaje de amor propio: "Buenas noches a mí. Me amo a mí mismo mucho. Quiero decir, el mundo para mí". Al finalizar, el personaje se daba un beso en la mano y lo apoyaba sobre su frente.