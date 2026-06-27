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"Gracias vida": el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

La periodista y actriz falleció este viernes tras ser embestida por un tren en un paso a nivel de San Isidro. Horas antes había compartido un mensaje de agradecimiento por su presente profesional y un conmovedor video sobre el amor propio en sus redes sociales.

Ernestina Pais murió el viernes en un accidente ferroviario
Ernestina Pais murió el viernes en un accidente ferroviario La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La periodista Ernestina Pais murió el viernes tras ser embestido su auto por un tren en un paso a nivel de San Isidro por cruzar con la barrera baja.
  • El tren impactó el auto de Pais, cuyas señales de seguridad funcionaban. Horas antes publicó mensajes de gratitud, y se recordó un choque previo que protagonizó en marzo.
  • El fallecimiento conmociona al ambiente artístico local. La investigación judicial avanzará con peritajes y análisis de cámaras para determinar las causas finales de la tragedia.
Resumen generado con IA

Antes de la tragedia que conmocionó al mundo del espectáculo, Ernestina Pais había compartido con sus seguidores mensajes cargados de entusiasmo por su presente profesional y personal. La periodista y actriz, que murió este viernes tras ser embestida por un tren en un paso a nivel de San Isidro, utilizó sus redes sociales para agradecer por los nuevos proyectos que atravesaba y expresar su felicidad.

El último mensaje de Ernestina Pais antes del accidente fatal

Horas antes del accidente ferroviario, Ernestina Pais publicó en sus redes sociales un anuncio vinculado a su carrera artística. La conductora informó que se habían sumado nuevas funciones de la obra El Divorcio del Año, que protagonizaba junto a Juan Palomino.

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

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Junto al flyer promocional del espectáculo, escribió una breve frase que reflejaba su estado de ánimo: "Se agregan destinos, gracias vida", celebrando la posibilidad de continuar con las presentaciones teatrales.

El último posteo de Ernestina Pais antes de morir en el trágico accidente con un tren El último posteo de Ernestina Pais antes de morir en el trágico accidente con un tren Instagram

La noche anterior también había compartido un emotivo video en sus historias. En la grabación aparecía un pequeño personaje preparándose para dormir mientras pronunciaba un mensaje de amor propio: "Buenas noches a mí. Me amo a mí mismo mucho. Quiero decir, el mundo para mí". Al finalizar, el personaje se daba un beso en la mano y lo apoyaba sobre su frente.

Murió Ernestina Pais: el mensaje que compartió en redes antes de la tragedia Murió Ernestina Pais: el mensaje que compartió en redes antes de la tragedia Instagram

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

El accidente ocurrió este viernes alrededor de las 19:25 en el cruce ferroviario ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro.

Según la información preliminar, Ernestina Pais conducía un Honda City cuando intentó atravesar las vías pese a que la barrera permanecía baja. En ese momento, un tren impactó contra el lateral del conductor del vehículo, provocando su fallecimiento en el acto.

Las primeras pericias indicaron que tanto la barrera como el sistema de señalización sonora y lumínica funcionaban correctamente. Además, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad muestran que no había peatones en el lugar al momento del siniestro.

Desde el municipio de San Isidro confirmaron que el mecanismo de seguridad estaba activado cuando el automóvil ingresó al paso a nivel.

El antecedente vial que había protagonizado meses atrás

La muerte de Ernestina Pais se produjo apenas unos meses después de otro episodio de tránsito que la tuvo como protagonista.

En marzo de este año, la periodista chocó con el mismo Honda City contra un Alfa Romeo en la intersección de la avenida Del Libertador y Las Heras, en Vicente López. El hecho no dejó personas heridas y solo ocasionó daños materiales.

Tras el choque, efectivos de la Policía Bonaerense y personal municipal realizaron las actuaciones correspondientes. Cuando le solicitaron realizar el test de alcoholemia, Pais se negó, situación que derivó en un acta de infracción por "positivo alcoholemia" y en el secuestro del vehículo. Luego del procedimiento, abandonó el lugar acompañada por su exmarido y su hijo.

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