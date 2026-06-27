"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa sumando testimonios para reconstruir qué ocurrió en el paso a nivel de Martínez, donde la periodista perdió la vida tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa. En las últimas horas, Carlos, uno de los primeros vecinos que llegó al lugar, relató cómo vivió los instantes posteriores al impacto y los desesperados intentos por ayudar a la conductora.