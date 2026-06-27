"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

La investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa sumando testimonios para reconstruir qué ocurrió en el paso a nivel de Martínez, donde la periodista perdió la vida tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa. En las últimas horas, Carlos, uno de los primeros vecinos que llegó al lugar, relató cómo vivió los instantes posteriores al impacto y los desesperados intentos por ayudar a la conductora.
En diálogo con los medios, Carlos recordó que todo comenzó cuando escuchó un fuerte estruendo. Sin saber qué había ocurrido, salió de inmediato hacia el cruce ferroviario junto a otros vecinos para intentar asistir a la persona que estaba dentro del vehículo.
"No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas"
"Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella", contó al recordar los primeros minutos posteriores al accidente. El testigo explicó que varias personas intentaron rescatar a Ernestina Pais, pero el estado en el que había quedado el automóvil hizo imposible cualquier maniobra.
"Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas", relató. También recordó que, mientras intentaban abrir el vehículo, una mujer trataba de comunicarse con la periodista para saber si reaccionaba.
"Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó", afirmó sobre esos minutos críticos, que ubicó entre las 19.20 y las 19.25.
Carlos agregó que incluso un efectivo policial participó de los intentos por abrir el automóvil, aunque sin éxito. Además, sostuvo que el sistema de seguridad del paso a nivel funcionaba correctamente. "Nos acercamos varios a asistirla. Había un policía que intentó abrir las puertas, pero no pudieron. La barrera funciona bien y siempre escuchamos cuando el tren toca la bocina", concluyó.
Qué se sabe del accidente en el que murió Ernestina Pais
Según informaron fuentes policiales, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez. Ernestina Pais conducía un Honda Civic cuando, por causas que aún son investigadas, cruzó el paso a nivel con la barrera baja y fue embestida por una formación del Tren de la Costa sobre el lateral del conductor.
Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de la periodista, de 54 años, que era la única ocupante del vehículo.
La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez. Como parte de las medidas ordenadas, se realizará la autopsia y estudios toxicológicos para determinar si la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia al momento del accidente. Mientras tanto, los peritos continúan analizando las pruebas para establecer cómo se produjo el trágico siniestro.