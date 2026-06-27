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Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte

Ernestina Pais falleció tras ser embestida por un tren en San Isidro. Los primeros resultados llegaron tras horas del accidente.

Qué reveló los primeros datos de la autopsia de Ernestina Pais.
Qué reveló los primeros datos de la autopsia de Ernestina Pais. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La autopsia preliminar de Ernestina Pais, fallecida este viernes en San Isidro, reveló que murió por un traumatismo encefalocraneano grave tras ser embestida por un tren.
  • El hecho ocurrió cuando Pais cruzó el paso a nivel con la barrera baja y su auto fue arrollado por el Tren de la Costa. Bomberos y policías constataron su muerte en el lugar.
  • La Unidad Funcional de Instrucción de Martínez investiga el caso y ordenó pericias técnicas y el análisis de las cámaras de seguridad para esclarecer el siniestro.
Resumen generado con IA

La actriz y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años tras un fatal accidente ferroviario en un paso a nivel en San Isidro. El vehículo fue colisionado del lado del conductor y Pais falleció tras el fuerte golpe del Tren de la Costa de su mismo costado. Tras unas horas del siniestro, se dieron a conocer los resultados del informe preliminar de la autopsia.

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Ernestina Pais fue embestida por la formación en el cruce entre Sáenz Peña y Elcano, poco antes de las 20 horas. La conductora de “Mañanas informales” era la única ocupante, según informaron fuentes policiales. Pais cruzó el paso a nivel con la barrera baja, lo que provocó que el motorman no pudiera frenar a tiempo para evitar el impacto. Tras el siniestro se constató la muerte de la mujer y se confirmó la identidad de la periodista.

Cuáles son los resultados de la autopsia preliminar

Pasadas las horas desde el siniestro, se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia, los cuales fueron publicados por el medio TN. Según el informe, la causa de muerte de Pais sería un “traumatismo encefalocraneano grave”. La actriz habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia del impacto del Tren de la Costa contra su vehículo cuando cruzaba las vías. Sin embargo, los investigadores aguardaban el estudio definitivo para tener más precisiones.

De acuerdo con el informe policial, personal del Comando de Patrullas de San Isidro intervino en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde se constató la muerte de la periodista por el fuerte impacto. Además, el documento indica que Bomberos trabajaron en la escena del accidente junto a los efectivos policiales, mientras que el lugar fue preservado para el desarrollo de las pericias correspondientes.

La investigación judicial en marcha

"El vehículo fue arrollado por la formación constatándose en el momento el fallecimiento de la única ocupante, pudiéndose establecer que se trata de quien en vida fuera la reconocida conductora televisiva", explicó el informe oficial.

El documento también confirma que la causa quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que llevará adelante la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. En paralelo, trascendió que la fiscal interviniente ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la realización de las pericias correspondientes sobre el paso a nivel y la formación ferroviaria.

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