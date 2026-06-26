EN VIVO Terremoto en Venezuela: sube a 920 la cifra de muertos y hay 50.000 desaparecidos

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Sube a 920 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 informó este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El estado de La Guaira, el más afectado por los sismos, "se encuentra totalmente militarizado", agregó Rodríguez en un mensaje televisado. El anterior balance del gobierno hablaba de 589 muertos.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate.