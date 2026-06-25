Milei analiza el envío de Cascos Blancos a Venezuela para asistir en la emergencia por el terremoto

El Gobierno argentino se encuentra en una etapa de evaluación técnica y diplomática para enviar una misión de Cascos Blancos a Venezuela. Según explicó el canciller Pablo Quirno, la orden del presidente Javier Milei es "analizar cuál es la mejor manera de asistir" a las víctimas.
A pesar de la falta de representación diplomática formal en Caracas, Quirno confirmó que se han reabierto canales de diálogo con la gestión de Delcy Rodríguez para coordinar los esfuerzos.
"Estamos reentablando conversaciones; dejamos de lado las diferencias políticas para ponernos a disposición en una tragedia que demanda una reacción internacional", señaló el funcionario.
El despliegue de los Cascos Blancos, organismo especializado en la gestión de desastres, dependerá de los requerimientos específicos que surjan de los contactos actuales entre ambas cancillerías y de la evolución de la situación en el terreno.