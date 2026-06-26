Terremotos en Venezuela: qué es un doblete sísmico y por qué puede ser tan devastador

Por qué el segundo terremoto no fue una réplica

Los expertos aclararon que, en condiciones normales, las réplicas tienen una magnitud inferior al sismo principal y su intensidad disminuye de manera progresiva con el paso del tiempo. En este caso ocurrió algo diferente. Según explicó el USGS, el primer terremoto provocó una sobrecarga de esfuerzos que desencadenó la ruptura de otro bloque de la misma falla geológica, el cual ya se encontraba cerca de su límite de resistencia.