Terremotos en Venezuela: qué es un doblete sísmico y por qué puede ser tan devastador
Los especialistas explicaron por qué los terremotos que sacudieron Venezuela no fueron un sismo principal con su réplica. El fenómeno, conocido como doblete sísmico, ocurrió en apenas 39 segundos y liberó una enorme cantidad de energía, lo que incrementó el nivel de destrucción.
Resumen para apurados
- Dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela con 39 segundos de diferencia debido a un 'doblete sísmico', un inusual fenómeno que liberó una enorme cantidad de energía.
- El primer sismo transfirió tensión a una falla cercana ya presionada, desatando el segundo evento. Al ser una escala exponencial, el segundo liberó diez veces más energía.
- Este fenómeno duplica el impacto destructivo, ya que las normas de ingeniería antisísmica preparan los edificios para un solo gran sismo y no para dos colapsos consecutivos.
Los dos fuertes terremotos que sacudieron a Venezuela sorprendieron tanto por su intensidad como por la rapidez con la que ocurrieron. En un primer momento, muchos creyeron que el segundo movimiento había sido una réplica del primero. Sin embargo, los principales organismos especializados concluyeron que se trató de un fenómeno mucho menos frecuente: un doblete sísmico.
Los especialistas explicaron que el país fue impactado por dos terremotos independientes ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia. Después de esos eventos principales, sí se registró una veintena de réplicas asociadas a la actividad sísmica.
Qué es un doblete sísmico y por qué ocurrió en Venezuela
El primer sismo tuvo una magnitud de 7,2 y se produjo en las inmediaciones de la localidad de Morón. Menos de un minuto después, un segundo terremoto alcanzó una magnitud de 7,5, lo que llevó al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a clasificar oficialmente el episodio como un "doblete sísmico".
Este tipo de fenómeno ocurre cuando la ruptura de una falla geológica genera una transferencia inmediata de tensión hacia un segmento cercano que ya se encontraba sometido a una fuerte presión tectónica. Como consecuencia, ese segundo sector también se fractura en cuestión de segundos, dando lugar a otro terremoto de gran magnitud.
Por qué el segundo terremoto no fue una réplica
Los expertos aclararon que, en condiciones normales, las réplicas tienen una magnitud inferior al sismo principal y su intensidad disminuye de manera progresiva con el paso del tiempo. En este caso ocurrió algo diferente. Según explicó el USGS, el primer terremoto provocó una sobrecarga de esfuerzos que desencadenó la ruptura de otro bloque de la misma falla geológica, el cual ya se encontraba cerca de su límite de resistencia.
De acuerdo con el organismo, la combinación de un fuerte sismo inicial seguido inmediatamente por otro aún más intenso incrementó significativamente la energía liberada durante el evento.
Por qué la diferencia de magnitud fue tan destructiva
El geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó que la escala utilizada para medir los terremotos es exponencial y no lineal. Esto significa que pequeñas diferencias en la magnitud representan un enorme incremento en la energía liberada.
El especialista señaló que entre un sismo de magnitud 7,2 y otro de 7,5 existe aproximadamente una diferencia de diez veces en la energía liberada. Según indicó, el primer movimiento dañó numerosas estructuras, mientras que el segundo terminó provocando el colapso de muchas de ellas.
Además, recordó que las normas internacionales de ingeniería antisísmica suelen diseñar los edificios para soportar un gran terremoto y resistir posteriormente movimientos de menor intensidad. Cuando dos sismos de gran magnitud ocurren casi de manera consecutiva, como sucedió en Venezuela, el impacto sobre la infraestructura puede ser considerablemente mayor.