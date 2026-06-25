Terremoto en Venezuela: desesperada búsqueda de cientos de desaparecidos en La Guaira

Terremoto en Venezuela: ¿cómo viven este desastre los venezolanos exiliados?

María confesó que todo lo que aconteció en su país en las últimas horas “es muy difícil. Lo primero que hice cuando escuché la noticia fue tratar de comunicarme con mis familiares directos, más que nada, que gracias a Dios todos están bien, pero es muy duro. La mayoría de mis amigos estan afuera y estamos todos igual: tratando de ayudar como sea, compartiendo fotos y todo lo que se pueda. Una de las de las indicaciones que daba el Gobierno a los ciudadanos es que no estén dentro de los edificios ni bajo techo. Mi mamá me contó que la gente se está resguardando en los estadios de béisbol, que no tienen techo”.