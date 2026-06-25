Terremoto en Venezuela: desesperada búsqueda de cientos de desaparecidos en La Guaira
Resumen para apurados
- Sismos en Venezuela dejaron este miércoles más de 160 muertos, 1.000 heridos y cientos de desaparecidos, con La Guaira como una de las zonas más afectadas por la catástrofe.
- Ante el colapso, los ciudadanos buscan desesperadamente a sus allegados mediante redes sociales y una web oficial, mientras muchos se refugian en estadios por temor a réplicas.
- La catástrofe movilizó ayuda de emergencia internacional y mantiene en vilo a la comunidad de exiliados venezolanos en Argentina, que busca contactar a sus familiares.
Los terremotos que sacudieron este miércoles Venezuela han provocado, hasta ahora, más de 160 muertes y alrededor de 1.000 heridos en diferentes puntos del país. Mientras se espera la ayuda internacional, continúa la desesperada búsqueda de familiares y amigos desaparecidos, principalmente en La Guaira, una de las localidades más afectadas por el desastre natural.
María Russian es una de las decenas de ciudadanas venezolanas radicadas en Tucumán y, en diálogo con “La mañana empieza aquí”, el noticiero vespertino de LG Play, contó las horas de angustia por la que atraviesan sus compatriotas.
Comunicadora social, con la voz entrecortada, Russian manifestó su preocupación por el paradero de un ex compañero de colegio y actual piloto de avión, Andrés Poleo. “Él estaba en la Guaira, que es una de las zonas más afectadas en Playa Grande. Es una de las urbanizaciones que está derrumbada. Vive en Caracas, pero trabaja ahí y la mayoría de sus familiares directos residen en Venezuela. Estamos muy preocupados porque no se ha sabido nada de él. En la página que están publicando, en un momento salió que lo habían encontrado, pero su familia todavía no ha podido localizarlo, entonces no es información verídica”.
“Andrés tiene 24 años, debe medir 1,70, como mucho. Usa anteojos, eso sí es muy característico. Trabaja en La Guaira, que es la zona donde está el aeropuerto de internacional de Venezuela”, apuntó María sobre los rasgos característicos de su amigo desaparecido.
La joven comentó también que los terremotos se registraron alrededor de las 19, pero que en la zona donde se encuentra su familia (en la Isla de Margarita) “no se sintió nada”. “Nunca habían experimentado eso. Hablando con mi mamá, me dijo que hace 69 años también ocurrió un sismo, pero no llegó a esta magnitud. Pero si fue una tragedia también. La Guaira es una zona que suele ser afectada por temblores.
Sobre los heridos y desaparecidos, Russian detalló que “hay personas que todavía no se han podido comunicar, entonces estamos compartiendo las fotos por Instagram”, mientras que desde el Gobierno habilitaron una web llamada venezuelatebusca.com, para que se pueda centralizar la información minuto a minuto.
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María confesó que todo lo que aconteció en su país en las últimas horas “es muy difícil. Lo primero que hice cuando escuché la noticia fue tratar de comunicarme con mis familiares directos, más que nada, que gracias a Dios todos están bien, pero es muy duro. La mayoría de mis amigos estan afuera y estamos todos igual: tratando de ayudar como sea, compartiendo fotos y todo lo que se pueda. Una de las de las indicaciones que daba el Gobierno a los ciudadanos es que no estén dentro de los edificios ni bajo techo. Mi mamá me contó que la gente se está resguardando en los estadios de béisbol, que no tienen techo”.
En Tucumán hay aproximadamente una comunidad venezolana compuesta por 1.072 personas, según los últimos registros oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, mientras que en toda Argentina la cifra asciende a 200.000 personas, lo que convierte a ese colectivo en la tercera comunidad de inmigrantes más grandes del país.