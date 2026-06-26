Una ventaja de 30 segundos: cómo la tecnología de Google suplió la falta de alertas sísmicas en Venezuela

Ante el silencio de los sistemas estatales, la tecnología se convirtió en el único salvavidas para miles de venezolanos durante el doble terremoto. Mientras el país carece de una red de alarma temprana oficial, el Sistema de Alertas de Android logró emitir advertencias críticas segundos antes de que el suelo comenzara a resquebrajarse, marcando la diferencia entre la vida y la muerte.