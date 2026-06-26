SociedadActualidad

Una ventaja de 30 segundos: cómo la tecnología de Google suplió la falta de alertas sísmicas en Venezuela

Este sistema de Google utiliza los acelerómetros de los dispositivos Android para detectar las ondas P (rápidas pero menos perceptibles).

TERREMOTOS EN VENEZUELA. Continúan las tareas de rescate y la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros.
TERREMOTOS EN VENEZUELA. Continúan las tareas de rescate y la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros. FOTO/AFP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El sistema de alertas de Android de Google notificó a miles de venezolanos segundos antes del doble terremoto en el país ante la falta de un mecanismo de prevención estatal.
  • El sistema procesó datos de acelerómetros de celulares en tiempo real para detectar ondas sísmicas rápidas, supliendo la falta de una red de alarma temprana oficial en el país.
  • El evento demuestra cómo la tecnología móvil se consolida como una herramienta vital de supervivencia ante el vacío institucional y la precariedad edilicia de la región.
Resumen generado con IA

Ante el silencio de los sistemas estatales, la tecnología se convirtió en el único salvavidas para miles de venezolanos durante el doble terremoto. Mientras el país carece de una red de alarma temprana oficial, el Sistema de Alertas de Android logró emitir advertencias críticas segundos antes de que el suelo comenzara a resquebrajarse, marcando la diferencia entre la vida y la muerte.

El desastre, que ya deja un saldo trágico de 188 muertos y más de 1.500 heridos, reveló una vulnerabilidad institucional: la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registra los sismos una vez ocurridos, pero no cuenta con mecanismos de prevención inmediata. En ese vacío, los teléfonos inteligentes tomaron el protagonismo.

Las notificaciones del celular

"Nos dio tiempo de salir. Solo cuando estuvimos afuera empezamos a sentirlo", relata Pericles Sánchez, un escritor de 39 años que, como muchos otros, recibió la notificación en su móvil antes de que las ondas S -las más destructivas- alcanzaran su posición. 

En zonas como Macaracuay, al este de Caracas, Patricia Aloy, comunicadora de la embajada italiana, vivió una experiencia similar. "El sistema transforma los teléfonos en minisismógrafos. En cuanto recibimos la señal, salimos a la calle", dijo.

Los servidores de Google

Este sistema de Google utiliza los acelerómetros de los dispositivos Android para detectar las ondas P (rápidas pero menos perceptibles). Al procesar los datos de miles de teléfonos en tiempo real, los servidores de Google calculan el epicentro y envían una alerta masiva antes de que llegue el impacto mayor.

Con magnitudes de 7.2 y 7.5, estos sismos son los más potentes que ha enfrentado Venezuela en un siglo. En un país donde la precariedad de las construcciones agrava la amenaza sísmica, una notificación en la pantalla del celular se ha convertido, para muchos, en la única infraestructura de supervivencia disponible.

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