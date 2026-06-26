El video que conmueve a miles: así rescataron a un perro atrapado tras el terremoto en Venezuela
En medio de la tragedia provocada por el terremoto en Venezuela, un operativo de rescate devolvió la esperanza. Bomberos y rescatistas lograron sacar con vida a un perro que permanecía atrapado bajo una estructura derrumbada.
Resumen para apurados
- Rescatistas salvaron a un perro atrapado por el colapso de una estructura tras el reciente terremoto en Aragua, Venezuela, un hecho que se viralizó en redes sociales.
- El rescate se logró tras delicadas maniobras de bomberos entre bloques de concreto. El caso se suma a otros salvamentos de personas y mascotas en Caracas y La Guaira.
- El hecho resalta la labor humanitaria de los brigadistas y la esperanza social mientras continúan las tareas contrarreloj para hallar sobrevivientes bajo los escombros.
En medio de la tragedia provocada por el fuerte terremoto que afectó distintas regiones de Venezuela, una historia de esperanza logró emocionar a miles de personas. Un perro que había quedado atrapado bajo los escombros de una estructura colapsada fue rescatado con vida por los equipos de emergencia en el estado Aragua.
Las imágenes del operativo comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se volvieron virales. En el video se observa el trabajo coordinado de bomberos y rescatistas, que realizaron delicadas maniobras para liberar al animal sin provocarle lesiones.
El rescate del perro que emocionó a miles tras el terremoto en Venezuela
El operativo se desarrolló entre restos de concreto y materiales de construcción que quedaron tras el derrumbe. Luego de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron sacar al perro con vida y ponerlo a salvo.
El video despertó una ola de reacciones en las redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la labor de los equipos de emergencia, que además de buscar sobrevivientes también trabajan para rescatar a las mascotas afectadas por el desastre.
Entre los mensajes compartidos por los internautas se repitieron las muestras de agradecimiento hacia los rescatistas y la emoción por el estado en que fue encontrado el animal.
Continúan los rescates de personas y animales
El caso ocurrido en Aragua no fue el único que se conoció en las últimas horas. En redes sociales también comenzaron a difundirse registros de otros operativos de rescate de animales en zonas afectadas por los derrumbes en La Guaira y Caracas.
Mientras continúan las tareas de búsqueda en los sectores más afectados por el terremoto, los organismos de emergencia siguen trabajando para localizar tanto a personas como a mascotas que permanecen atrapadas bajo los escombros, en una carrera contra el tiempo que mantiene en vilo a miles de familias.