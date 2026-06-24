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Dos fuertes terremotos sacudieron Venezuela: evacuaciones masivas y edificios colapsados

La actividad sísmica, reportada por el USGS, tuvo su epicentro en el estado de Yaracuy y dejó escenas de alarma, cortes de energía y daños estructurales en la capital venezolana

VENEZUELA. Dos terremotos sacudieron al país y generaron pánico entre los habitantes. FOTO AFP-ELMUNDO.ES.
VENEZUELA. Dos terremotos sacudieron al país y generaron pánico entre los habitantes. FOTO AFP-ELMUNDO.ES.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Dos sismos de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles, provocando el colapso de edificios, evacuaciones masivas y pánico en Caracas y el estado de Yaracuy.
  • Los temblores ocurrieron con solo 39 segundos de diferencia. El ministro Diosdado Cabello reportó graves daños estructurales y cortes de energía en la capital del país.
  • Equipos de rescate trabajan en las zonas afectadas mientras se evalúan los daños. El sismo, sentido también en Colombia, reabre la alerta por la vulnerabilidad edilicia.
Resumen generado con IA

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 grados sacudieron este miércoles a Venezuela, según reportes del United States Geological Survey, y provocaron escenas de pánico en distintos puntos del país, incluida la capital Caracas.

El primer movimiento telúrico tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy (a unos 200 kilómetros de Caracas), y se registró a las 22.04 GMT, de acuerdo con los datos preliminares difundidos por el organismo sismológico estadounidense.

El segundo sismo, de magnitud 7,5, ocurrió apenas 39 segundos después (22.05 GMT) en la misma zona y a 10 kilómetros de profundidad.

“Este terremoto fue el primero de un doblete; este sismo precursor de magnitud 7,2 fue seguido tan solo 39 segundos después por un sismo principal mayor, de magnitud 7,5″, informó el USGS.

La violencia del movimiento generó alarma entre los habitantes de Caracas, donde se reportaron escenas de tensión y evacuaciones espontáneas. En distintos sectores de la capital se registraron cortes de energía eléctrica como consecuencia del fenómeno.

Tras el evento principal, se registraron varias réplicas en la zona, lo que incrementó la preocupación entre la población y reforzó la sensación de inestabilidad sísmica en los minutos posteriores al temblor.

Evacuaciones

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que las primeras evaluaciones apuntan a daños estructurales en distintos sectores de Caracas y confirmó el despliegue de equipos de emergencia en las zonas más afectadas.

En una declaración difundida poco después del sismo, Cabello señaló que el movimiento telúrico se sintió con intensidad en varios estados del país. “Todo indica que es muy superior a siete puntos, según las mediciones. Estamos esperando los informes definitivos y correspondientes”, afirmó.

El funcionario indicó que las áreas con mayores reportes de daños se encuentran en el este de la capital venezolana. “La zona de Los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas. Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico”, dijo.

Además, agregó: “Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado”, al tiempo que aseguró que organismos de rescate y seguridad fueron movilizados de inmediato para atender la emergencia.

El fenómeno no solo impactó en territorio venezolano, sino que también fue percibido en regiones de Colombia, donde habitantes reportaron movimientos leves pero notorios en algunas ciudades fronterizas.

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