Cambio climático y terremotos: un geólogo derribó un mito común sobre su relación

En una escala del 0 al 4, donde 0 es peligrosidad sísmica muy reducida y 4 peligrosidad sísmica muy elevada, Tucumán se encuentra en una escala 2 o moderada, lo que implica un punto medio entre los extremos y explica la frecuente actividad telúrica de la provincia. La zona más comprometida es la del sur y sudoeste de San Juan y norte y noroeste de Mendoza, que tienen una escala 4. Las siguientes zonas, en la escala 3, abarcan los alrededores de la indicada anteriormente: el oeste y sur de La Rioja, el noroeste de San Luis y el centro-oeste de Mendoza. En nivel 3 también se encuentran el sudeste de Jujuy y el centro de Salta.