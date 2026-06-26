Terremoto en Venezuela: las siete imágenes que muestran la dimensión del desastre humanitario

Por su parte, el panorama en la Gran Caracas también es crítico. En el municipio Chacao, el alcalde Gustavo Duque reportó el desmoronamiento de la sección posterior del edificio Don Pepe, ubicado en la urbanización Bello Campo. Las labores de rescate en dicha estructura civil, coordinadas por bomberos y miembros de Protección Civil, han permitido salvar a 22 personas, aunque se confirmó el deceso de dos ciudadanos. El mandatario municipal indicó que los socorristas mantienen comunicación con tres atrapados que esperan ser evacuados pronto, lo que elevaría a 25 el número de sobrevivientes recuperados en ese punto específico, donde el saldo parcial general ya alcanza las 11 muertes.