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Terremoto en Venezuela: las siete imágenes que muestran la dimensión del desastre humanitario

Los trabajos de rescate continúan en Caracas, Chacao y La Guaira. Estiman que la cifra de víctimas seguirá aumentando. La ONU estima más de 6 millones de personas se vieron afectadas.

EN RUINAS. Algunas zonas de La Guardia quedaron reducidas a montañas de escombros después de los terremotos que sacudieron Venezuela.
EN RUINAS. Algunas zonas de La Guardia quedaron reducidas a montañas de escombros después de los terremotos que sacudieron Venezuela. AFP
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras sufrir dos sismos de 7,2 y 7,5 el pasado miércoles, Venezuela afronta una emergencia nacional con al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos en Caracas y La Guaira.
  • Rescatistas buscan sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados, mientras se coordinan puentes aéreos de ayuda internacional ante el colapso de la infraestructura.
  • La ONU advierte que los afectados podrían superar los 6 millones, anticipando un desplazamiento interno masivo por la pérdida de viviendas y el daño en servicios básicos.
Resumen generado con IA

Los terremotos que sacudieron Venezuela hundieron al país en una de sus peores emergencias nacionales en décadas. Tras los movimientos telúricos de 7,2 y 7,5 de magnitud registrados el pasado miércoles, las autoridades locales intentan cuantificar una tragedia que ya se cobra la vida de al menos 235 personas y dejó una alarmante cifra de más de 4.300 heridos. Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para hallar sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

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El balance provisional ofrecido por los organismos oficiales refleja la magnitud del desastre: unas 2.927 familias lo han perdido todo, mientras que el paradero de 157 personas sigue siendo desconocido. Asimismo, se calcula que cerca de 200 ciudadanos permanecen bajo los escombros. La infraestructura del país ha sufrido un golpe severo, registrándose daños en al menos 250 edificaciones y afectaciones estructurales en ocho centros hospitalarios, lo que obligó al desalojo de emergencia de pacientes y personal médico. Ante la gravedad de la situación, puentes aéreos internacionales comenzaron a ingresar insumos médicos y ayuda humanitaria en el transcurso de la madrugada.

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La Guaira y Chacao bajo emergencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó el estado La Guaira, región identificada como el epicentro del desastre provocado por el doble terremoto. Solo en esta localidad costera colapsaron más de un centenar de inmuebles, lo que obligó al despliegue urgente de un centenar de unidades de maquinaria pesada para remover los restos de concreto y agilizar el rescate.

Galería 7 fotos

Por su parte, el panorama en la Gran Caracas también es crítico. En el municipio Chacao, el alcalde Gustavo Duque reportó el desmoronamiento de la sección posterior del edificio Don Pepe, ubicado en la urbanización Bello Campo. Las labores de rescate en dicha estructura civil, coordinadas por bomberos y miembros de Protección Civil, han permitido salvar a 22 personas, aunque se confirmó el deceso de dos ciudadanos. El mandatario municipal indicó que los socorristas mantienen comunicación con tres atrapados que esperan ser evacuados pronto, lo que elevaría a 25 el número de sobrevivientes recuperados en ese punto específico, donde el saldo parcial general ya alcanza las 11 muertes.

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Proyecciones de la ONU ante la crisis humanitaria en Venezuela

La escala global del siniestro ha encendido las alarmas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Zoe Brennan, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), advirtió este viernes que la cifra de damnificados indirectos y directos podría escalar hasta los 6,76 millones de individuos, incluyendo a cerca de dos millones de habitantes en la capital.

La funcionaria internacional explicó que las prioridades operativas se centran estrictamente en la localización de sobrevivientes. Al evaluar las condiciones operativas en el terreno, Brennan sentenció: “Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos”.

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El panorama a mediano plazo anticipa una movilización interna masiva debido a las deplorables condiciones de habitabilidad en las regiones afectadas. “Mientras continúan las evaluaciones para determinar la magnitud total del impacto, ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y las personas busquen seguridad”, concluyó la portavoz.

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