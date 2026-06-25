Trump activó la ayuda de emergencia para Venezuela y calificó de “devastadores” los efectos del sismo

Tras los potentes terremotos que han sacudido Venezuela, dejaron una estela de destrucción y un número indeterminado de víctimas, el presidente Donald Trump anunció la movilización inmediata de recursos para asistir al país caribeño. En un giro diplomático que reafirma la estrecha coordinación con la administración interina de Delcy Rodríguez, Trump aseguró que Estados Unidos actuará con la máxima celeridad ante la emergencia.