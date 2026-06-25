Trump activó la ayuda de emergencia para Venezuela y calificó de “devastadores” los efectos del sismo

Resumen para apurados
- Donald Trump activó ayuda de emergencia para Venezuela tras devastadores terremotos recientes, coordinando el apoyo directo con el nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez.
- La asistencia humanitaria se despliega tras la captura de Nicolás Maduro en enero, consolidando una nueva alianza estratégica y la reapertura económica del sector energético.
- Este apoyo sella una nueva era de cooperación bilateral y busca la estabilidad de Venezuela, facilitando la reactivación de su industria petrolera con capitales privados.
Tras los potentes terremotos que han sacudido Venezuela, dejaron una estela de destrucción y un número indeterminado de víctimas, el presidente Donald Trump anunció la movilización inmediata de recursos para asistir al país caribeño. En un giro diplomático que reafirma la estrecha coordinación con la administración interina de Delcy Rodríguez, Trump aseguró que Estados Unidos actuará con la máxima celeridad ante la emergencia.
“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de muertos”, publicó el mandatario en Truth Social poco antes de la medianoche.
El mensaje de Trump
En su mensaje, Trump remarcó que las agencias gubernamentales tienen instrucciones de intervenir rápidamente. “¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos”, escribió.
Esta respuesta inmediata se produce en un escenario de renovada alianza tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero. La Casa Blanca ya desplegó equipos técnicos. Jeremy Lewin, subsecretario interino de Asistencia Exterior, confirmó la movilización de un grupo de trabajo para coordinar la entrega de suministros médicos y equipos de búsqueda y rescate en conjunto con el gobierno interino venezolano.
La industria petrolera venezolana
El despliegue no solo tiene un cariz humanitario, sino también estratégico. El secretario de Energía, Chris Wright, una figura clave en la reactivación de la industria petrolera venezolana, fue el primero en expresar sus condolencias, al resaltar el compromiso de Washington con la estabilidad de la nación que posee las mayores reservas de crudo del mundo.
Con el restablecimiento de relaciones diplomáticas en marzo y la apertura del sector energético a capitales privados bajo la gestión de Rodríguez, Venezuela atraviesa una reconfiguración radical.
Lo que antes fue un escenario de confrontación, hoy se presenta como una "nueva etapa de cooperación", sellada ahora por el apoyo estadounidense frente a la catástrofe natural.