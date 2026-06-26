El dolor del futbolista Kike Bello: su esposa murió para salvar a su bebé durante los terremotos en Venezuela

Los terremotos que golpearon a Venezuela dejaron numerosas historias de dolor, pero una de las que más conmovió fue la del futbolista Héctor Kike Bello. El defensor del Marítimo de La Guaira confirmó que su esposa, Andrea, falleció durante el derrumbe del edificio donde vivían luego de proteger con su cuerpo a la hija de ambos, de apenas un año y ocho meses.