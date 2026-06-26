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El dolor del futbolista Kike Bello: su esposa murió para salvar a su bebé durante los terremotos en Venezuela

La tragedia golpeó de lleno a la familia del futbolista Héctor Bello. Su esposa murió tras proteger con su cuerpo a la hija de ambos durante el derrumbe provocado por los terremotos en Venezuela. La pequeña fue rescatada con vida y evoluciona favorablemente.

El dramático relato de Héctor Kike Bello: su esposa murió mientras salvaba a la hija de ambos durante el terremoto en Venezuela
El dramático relato de Héctor Kike Bello: su esposa murió mientras salvaba a la hija de ambos durante el terremoto en Venezuela
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La esposa del futbolista Héctor Bello falleció en La Guaira tras usar su cuerpo para salvar a su bebé de un año durante el derrumbe de su edificio por los sismos en Venezuela.
  • El futbolista no estaba en el edificio al colapsar. Los rescatistas hallaron a la bebé bajo el cuerpo de su madre; la niña está internada pero estable y fuera de peligro.
  • Este hecho conmovió al país en medio de la catástrofe por los sismos. El jugador agradeció el apoyo y prometió mantener viva la memoria del heroico sacrificio de su esposa.
Resumen generado con IA

Los terremotos que golpearon a Venezuela dejaron numerosas historias de dolor, pero una de las que más conmovió fue la del futbolista Héctor Kike Bello. El defensor del Marítimo de La Guaira confirmó que su esposa, Andrea, falleció durante el derrumbe del edificio donde vivían luego de proteger con su cuerpo a la hija de ambos, de apenas un año y ocho meses.

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La pequeña Alana fue rescatada con vida de entre los escombros y permanece fuera de peligro. La tragedia fue dada a conocer por el propio deportista a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

El emotivo mensaje de Héctor Kike Bello tras la muerte de su esposa

En una extensa publicación en Instagram, Bello expresó el profundo dolor que atraviesa luego de perder a su pareja y madre de su hija.

El futbolista contó que Andrea utilizó su cuerpo para proteger a la niña cuando el edificio colapsó a causa de los fuertes sismos registrados en el estado de La Guaira. Cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, encontraron a la mujer sin vida, mientras que la bebé permanecía debajo de ella y logró sobrevivir.

En su despedida, el jugador aseguró que su esposa será recordada como una heroína y prometió que, cuando su hija crezca, conocerá la historia del sacrificio que hizo para salvarla.

Cómo se encuentra la hija del futbolista venezolano

Bello informó que Alana permanece internada en un hospital de La Guaira, aunque su estado de salud es estable y está fuera de peligro. Incluso compartió fotografías donde se observa a la niña con un vendaje en uno de sus brazos y un golpe en un ojo mientras permanece acompañada por familiares.

El defensor también explicó que no se encontraba en el edificio al momento del derrumbe y que su principal objetivo era llegar hasta el centro de salud para reencontrarse con su hija una vez que recibiera el alta médica.

Quién es Héctor Kike Bello

Héctor Kike Bello tiene 28 años y se desempeña como defensor central del Marítimo de La Guaira, equipo que compite en la segunda división del fútbol venezolano.

Antes de incorporarse a ese club, desarrolló gran parte de su carrera en Zulia FC, institución de la Primera División de Venezuela que dejó de existir en 2022 tras ceder su plaza a otra entidad deportiva.

Mientras enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, el futbolista continúa recibiendo mensajes de apoyo luego de compartir el desgarrador testimonio sobre la muerte de su esposa, quien logró salvar la vida de la hija de ambos en medio de la tragedia.

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