EN VIVO Terremoto en Venezuela: más de 50.000 desaparecidos bajo los escombros

El video que conmueve a miles: así rescataron a un perro atrapado tras el terremoto en Venezuela
En medio de la tragedia provocada por el terremoto en Venezuela, un operativo de rescate devolvió la esperanza. Bomberos y rescatistas lograron sacar con vida a un perro que permanecía atrapado bajo una estructura derrumbada.Ver más
Más de 50.000 desaparecidos bajo los escombros del doble terremoto en Venezuela
Casi 600 muertos y más de 50.000 desaparecidos: el trágico balance del doble terremoto en Venezuela se dispara mientras crece la desesperación por encontrar supervivientes y la ayuda oficial es escasa.
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate.
"Sigo buscando a mi familia": el desesperado pedido del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela
El futbolista volvió a utilizar sus redes sociales para pedir ayuda mientras continúa buscando a su familia tras los terremotos en Venezuela. Además de agradecer las muestras de apoyo, solicitó maquinaria para avanzar con las tareas de rescate en un edificio derrumbado.Ver más
El dolor del futbolista Kike Bello: su esposa murió para salvar a su bebé durante los terremotos en Venezuela
La tragedia golpeó de lleno a la familia del futbolista Héctor Bello. Su esposa murió tras proteger con su cuerpo a la hija de ambos durante el derrumbe provocado por los terremotos en Venezuela. La pequeña fue rescatada con vida y evoluciona favorablemente.Ver más
Cambio climático y terremotos: un geólogo derribó un mito común sobre su relación
El especialista José Pablo Pérez explicó el impacto real del calentamiento global en la sismicidad, desmitificó una creencia popular y detalló la situación de Tucumán frente a la escala de peligrosidad del Inpres.Ver más
Terremoto en Venezuela: el impactante video de un hombre escapando del derrumbe piso por piso
Un hombre logró escapar desde el onceavo piso de un edificio en Venezuela durante los terremotos que devastaron diferentes regiones.Ver más
El conmovedor video de dos abuelos que resistieron los devastadores terremotos en Venezuela
Un abrazo puede ser más seguro que el mismo suelo o que cualquier objeto contudente cuando la catástrofe se avecina.Ver más
Terremotos en Venezuela: qué es un doblete sísmico y por qué puede ser tan devastador
Los especialistas explicaron por qué los terremotos que sacudieron Venezuela no fueron un sismo principal con su réplica. El fenómeno, conocido como doblete sísmico, ocurrió en apenas 39 segundos y liberó una enorme cantidad de energía, lo que incrementó el nivel de destrucción.Ver más
La ONU estima que más de 6 millones de personas se vieron afectadas por el terremoto en Venezuela
La escala global del siniestro ha encendido las alarmas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Zoe Brennan, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), advirtió este viernes que la cifra de damnificados indirectos y directos podría escalar hasta los 6,76 millones de individuos, incluyendo a cerca de dos millones de habitantes en la capital.
La funcionaria internacional explicó que las prioridades operativas se centran estrictamente en la localización de sobrevivientes. Al evaluar las condiciones operativas en el terreno, Brennan sentenció: “Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos”.
La Guaira y Chacao bajo emergencia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó el estado La Guaira, región identificada como el epicentro del desastre provocado por el doble terremoto. Solo en esta localidad costera colapsaron más de un centenar de inmuebles, lo que obligó al despliegue urgente de un centenar de unidades de maquinaria pesada para remover los restos de concreto y agilizar el rescate.
Por su parte, el panorama en la Gran Caracas también es crítico. En el municipio Chacao, el alcalde Gustavo Duque reportó el desmoronamiento de la sección posterior del edificio Don Pepe, ubicado en la urbanización Bello Campo. Las labores de rescate en dicha estructura civil, coordinadas por bomberos y miembros de Protección Civil, han permitido salvar a 22 personas, aunque se confirmó el deceso de dos ciudadanos.
El mandatario municipal indicó que los socorristas mantienen comunicación con tres atrapados que esperan ser evacuados pronto, lo que elevaría a 25 el número de sobrevivientes recuperados en ese punto específico, donde el saldo parcial general ya alcanza las 11 muertes.
Terremoto en Venezuela: las siete imágenes que muestran la dimensión del desastre humanitario
Los trabajos de rescate continúan en Caracas, Chacao y La Guaira. Estiman que la cifra de víctimas seguirá aumentando. La ONU estima más de 6 millones de personas se vieron afectadas.Ver más
Estiman que alrededor de 3.000 familias perdieron todo
El balance provisional ofrecido por los organismos oficiales refleja la magnitud del desastre que atraviesa la población de Venezuela, luego de los terremotos que sacudieron el país el miércoles: unas 2.927 familias lo han perdido todo, mientras que el paradero de 157 personas sigue siendo desconocido.
Se calcula que cerca de 200 ciudadanos permanecen bajo los escombros. La infraestructura del país ha sufrido un golpe severo, registrándose daños en al menos 250 edificaciones y afectaciones estructurales en ocho centros hospitalarios, lo que obligó al desalojo de emergencia de pacientes y personal médico. Ante la gravedad de la situación, puentes aéreos internacionales comenzaron a ingresar insumos médicos y ayuda humanitaria en el transcurso de la madrugada.
Estados Unidos envía buques y aviones militares para ayudar a Venezuela tras terremotos
Estados Unidos anunció el envío de dos buques de guerra, así como aviones de transporte y helicópteros, para apoyar a Venezuela, tras los dos terremotos que dejan al menos 188 muertos, informó el ejército estadounidense el jueves.
"Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de Estados Unidos" en Venezuela, señaló el Comando Sur en una publicación en X.
Al mismo tiempo, entregarán ayuda para atender la emergencia, que también deja poco más de 1.500 heridos y un centenar de desaparecidos, agregó.
Al menos 17 países envían equipos de rescate a Venezuela tras los terremotos
Una ventaja de 30 segundos: cómo la tecnología de Google suplió la falta de alertas sísmicas en Venezuela
Este sistema de Google utiliza los acelerómetros de los dispositivos Android para detectar las ondas P (rápidas pero menos perceptibles).Ver más
Lo que tenés que saber
Venezuela sufrió este miércoles dos terremotos que provocaron el colapso de múltiples edificios en Caracas, y desde el Gobierno continúan actualizando la cifra de víctimas, con 235 muertos y más de 4.300 heridos en todo el territorio nacional.