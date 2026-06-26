Se cumplen 30 años de “Wannabe”: ¿se reúnen las Spice Girls?

Formado en 1994, el grupo británico lanzó “Wannabe” el 26 de junio de 1996. La canción ascendió inmediatamente a lo más alto de las listas de éxitos en Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países. “No era simplemente un grupo pop pasajero”, explica, en declaraciones a AFP, Dominic Mohan, exdirector del periódico The Sun, quien cubría la actualidad musical en aquella época.