Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar

Una imagen vale más que tres goles. La goleada ya estaba consumada cuando, a los 76’, Carlo Ancelotti miró al banco de suplentes. No necesitó esperar para que Neymar lo viera a los ojos: el “10” no le sacaba la mirada casi desde que empezó el partido. Con un mínimo gesto del DT, el astro brasileño se sacó la pechera y se puso a su disposición como un niño que no ve la hora de salir a jugar a la calle con sus amigos. Y cuando entró a la cancha, el estadio se emocionó como no lo había hecho con ninguno de los tres tantos del 3-0 de la “Verdeamarela” contra Escocia.