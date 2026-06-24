Mundial 2026: Brasil goleó a Escocia, pero todos los aplausos fueron para Neymar

Resumen para apurados
- Brasil goleó 3-0 a Escocia y avanzó como líder a 16avos del Mundial 2026, en un encuentro marcado por el emotivo debut de Neymar tras ingresar como suplente en el complemento.
- Tras el doblete de Vinícius Júnior que selló el victoria, el DT Carlo Ancelotti dispuso el ingreso de Neymar a los 76 minutos, generando la mayor ovación de todo el estadio.
- Ya en la próxima fase, Brasil espera rival entre Países Bajos, Japón y Suecia, con la obligación de mejorar su nivel de juego colectivo para volver a ser candidato al título.
Una imagen vale más que tres goles. La goleada ya estaba consumada cuando, a los 76’, Carlo Ancelotti miró al banco de suplentes. No necesitó esperar para que Neymar lo viera a los ojos: el “10” no le sacaba la mirada casi desde que empezó el partido. Con un mínimo gesto del DT, el astro brasileño se sacó la pechera y se puso a su disposición como un niño que no ve la hora de salir a jugar a la calle con sus amigos. Y cuando entró a la cancha, el estadio se emocionó como no lo había hecho con ninguno de los tres tantos del 3-0 de la “Verdeamarela” contra Escocia.
Difícil de comprobar, pero la escena seguro se replicó desde Miami para el resto del mundo. ¿Quién no levantó la cabeza al escuchar el nombre de Neymar? Es una atención que se ganan solo las verdaderas leyendas, esas que el espectador sabe que recompensarán la espera con un gran show. A sus 34 años, “Ney” no pudo regalarnos mucho fútbol en los minutos que tuvo, pero al menos le aportó algo de ilusión y emoción a un partido que, pese a los goles, transmitió poco. Muy poco.
Porque este Brasil podrá ganar, pero qué lejos está de lo que supimos admirar. Vinícius Júnior parece encarnar lo poco que queda de aquel “Jogo Bonito” y firmó un doblete -con complicidad de una flojísima Escocia- que ya lo ubica con cuatro tantos en la tabla de goleadores, justo detrás de Lionel Messi (5).
El resto del equipo cumplió ante un rival que ofreció poca resistencia, asegurando el deber de ganar y finalizar la fase de grupos como líder de la zona. Sin embargo, el “Scratch” necesitará mucho más si quiere competir y volver a enamorar. Su rival en los 16avos de final saldrá del segundo puesto del Grupo F, que se disputa entre Países Bajos, Japón y Suecia. Más allá de quien toque, algo está claro: la admiración mundial por el fútbol brasileño es demasiado grande para depender únicamente de un jugador que ya vive el cierre de su carrera.