Recitales en vivo: noche de cantautores y de tributos

Sol Bassa regresa por tercera vez a Tucumán con su propuesta de fusión entre rock, blues, pop y folk, a partir de la cual despliega composiciones propias con la identidad de su voz. Su recital de esta noche, desde las 21 en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), servirá para presentar su último álbum, “Madera rosa”, lanzado en marzo y con 10 canciones nuevas de su creación. Desde 2013 editó siete discos de manera independiente, que le valieron cuatro nominaciones a los Premios Gardel y el reconocimiento del Fondo Nacional de las Artes en la convocatoria “Música inédita”. Para su show, estará precedida por los tucumanos de Bluesvalía y Olita.