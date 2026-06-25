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Recitales en vivo: noche de cantautores y de tributos
EN GIRA. Sol Bassa se presentará en La Taberna de Saturno.
EN GIRA. Sol Bassa se presentará en La Taberna de Saturno.
Hace 6 Hs

Sol Bassa regresa por tercera vez a Tucumán con su propuesta de fusión entre rock, blues, pop y folk, a partir de la cual despliega composiciones propias con la identidad de su voz. Su recital de esta noche, desde las 21 en La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza, Yerba Buena), servirá para presentar su último álbum, “Madera rosa”, lanzado en marzo y con 10 canciones nuevas de su creación. Desde 2013 editó siete discos de manera independiente, que le valieron cuatro nominaciones a los Premios Gardel y el reconocimiento del Fondo Nacional de las Artes en la convocatoria “Música inédita”. Para su show, estará precedida por los tucumanos de Bluesvalía y Olita.

En otra propuesta de cantautores, el tucumano Indio Cansinos repasará sus temas en Restó Boris (San Juan 1.131) en una propuesta íntima; mientras que a la hora de los tributos, Kurosawa recreará obras de Charly García en La Cúpula (Maipú 396).

El tango tiene dos citas, desde las 21: en Don Ernesto (Catamarca 935) se presentará la Mocha Soldati y en El Turquito (Balcarce y Marcos Paz, ex Florencia) lo hará Julián Morel. En tanto, en el Punto Digital del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251) tendrá lugar la tradicional milonga popular.

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