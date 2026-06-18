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Preocupación por Chiche Gelblung: volvió a ser internado tres días después de recibir el alta médica

El periodista de 82 años fue internado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei y permanece en observación

Preocupación por Chiche Gelblung: volvió a ser internado tres días después de recibir el alta médica
Preocupación por Chiche Gelblung: volvió a ser internado tres días después de recibir el alta médica
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • El periodista Chiche Gelblung, de 82 años, fue internado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei por una complicación pulmonar, a tres días de haber recibido el alta médica.
  • Gelblung había sido dado de alta tras una trombosis en su pierna, pero regresó al sanatorio por no respetar el reposo indicado y retomar rápidamente sus actividades laborales.
  • Su salud genera preocupación por su resistencia a suspender su actividad laboral. Colegas y familiares aguardan un parte oficial mientras el conductor sigue bajo observación.
Resumen generado con IA

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación. A menos de una semana de haber sido dado de alta tras permanecer casi un mes internado, el reconocido periodista y conductor debió regresar a un centro médico por una nueva complicación de salud.

Según informaron desde El Nueve, señal en la que trabaja actualmente, el periodista de 82 años fue internado nuevamente en el Sanatorio Mater Dei y permanece en observación mientras los médicos monitorean distintos parámetros clínicos que presentaron alteraciones.

Qué le pasó a Chiche Gelblung

Gelblung había recibido el alta médica el pasado 15 de junio luego de atravesar una compleja internación derivada de una trombosis en uno de sus tobillos, cuadro que incluso puso en riesgo una de sus piernas.

Sin embargo, pocos días después volvió a requerir atención médica. De acuerdo con la información difundida por sus compañeros de trabajo, la nueva internación estaría relacionada con una complicación pulmonar que se habría agravado por no respetar el reposo recomendado por los especialistas.

La periodista Dolores Villalba brindó detalles sobre la situación durante una entrevista en el programa Los profesionales de siempre.

"No se queda quieto y, en vez de quedarse en su casa, fue a trabajar. Bajó de peso durante la internación. Lo que lo afectó esta vez fue el frío, por eso es una complicación pulmonar la que tendría. Y lo tienen que tratar nuevamente con internación", explicó.

El trabajo, una prioridad para el conductor

Según contó Villalba, el histórico periodista mantiene una fuerte conexión con su actividad profesional y considera que continuar trabajando forma parte de su recuperación.

"Él se debe a su trabajo. Se siente en deuda con todos los colegas que le preguntan cómo está, por eso quiere estar. Considera que el trabajo es parte de su recuperación", señaló.

La cronista también indicó que, pese a la mejoría en algunos aspectos, Gelblung continúa con hábitos que preocupan a quienes siguen de cerca su evolución.

"Para hablar está mejor que antes porque se ahoga menos, pero sigue con el vaper", agregó.

La anterior internación de Chiche Gelblung

No es la primera vez que el periodista protagoniza una recuperación marcada por su deseo de volver rápidamente a la actividad laboral.

Antes de la internación que comenzó a principios de mayo, Gelblung había permanecido algunos días en el Sanatorio Los Arcos, donde le colocaron dos stents en una de sus piernas.

En aquella oportunidad, allegados al conductor aseguraron que se mostró reacio a cumplir con el reposo indicado por los médicos y retomó sus actividades laborales apenas abandonó el centro de salud.

"Cuando le dijeron que se quede en su casa, él no quiso. Le insistieron que debería descansar, pero no lo pueden controlar", comentaron entonces en el programa LAM.

Días después, el propio periodista minimizó la situación y explicó que se encontraba en buen estado de salud.

"Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito", expresó. Además, desmintió versiones que hablaban de un infarto: "No, si hubiera tenido un infarto, no estaría acá".

Cómo sigue su estado de salud

Por el momento no se difundió un parte médico oficial sobre la nueva internación de Chiche Gelblung. Mientras permanece bajo observación en el Sanatorio Mater Dei, familiares, colegas y seguidores siguen atentos a la evolución de uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina.

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