Estreno de cine: el terror de tener que evitar a quien más amas

Las terapias de conversión para que personas homosexuales dejen de serlo abundan en las sociedades más conservadoras. “Leviticus” -uno de los filmes comerciales de estreno de la semana- parte de esa práctica para transformarse en una película romántica de terror sobrenatural, cuando dos adolescentes australianos deben escapar de una entidad violenta y malévola que toma la forma más inesperada: la de quien aman.
El director y guionista Adrian Chiarella reinterpreta esos rituales cargados de culpa, persecución y castigo para entornarlos en una atmósfera situada en el interior (vacío y rural) de la isla-continente de Australia, donde todo lo que sale de lo convencional es cuestionado. El ingenuo y conflictuado Naim (Joe Bird) y el recién llegado Ryan (Stacy Clausen) no logran evitar la atracción que los acerca, pese a la presión social y religiosa que marca los tiempos y las conductas. Cuando se descubren sus secretos, son condenados por un supuesto sanador (a cargo de Nicholas Hope) a tener que evitarse el uno al otro por la maldición de un espíritu perverso que asume los distintos cuerpos en forma espectral y siniestra, y se transforma en un ser agresivo. Así, lo más deseado puede ser lo que te mate.
Estrenada en el festival de Sundance y orientada al público juvenil, la película tiene capas más oscuras que lo tradicional del género. La profundidad del planteo no la tienen los sustos, sino el sentir que tus sentimientos pueden condenarte y que quien dice amarte y cuidarte (como la madre de Naim, interpretada por Mia Wasikowska) puede ser la que ponga tu vida en riesgo. En ese contexto, que la única manera de salvarse sea estar siempre con el otro parece ser una jugada del corazón, al que nunca se podrá desafiar. Pero para hacerlo, deberán pasar varios desafíos.
Este es el primer largometraje de Chiarella, luego de haber dirigido tres cortos desde 2014 (“Tocar”, “Labios negros” y “Planeta enano”) y varios episodios de series para televisión, siempre con un enfoque relacionado con la temática queer.
El fin de una guerra
Los amantes del animé tendrán una cita especial con la llegada a las salas tucumanas de “Bleach: la Guerra Sangrienta de los Mil Años - La calamidad”, la esperada conclusión de la saga de una feroz contienda entre los Shinigami y los Quincy, que llega a su fin en la pantalla grande.
Esta es la cuarta y última parte de la historia, que adapta los capítulos finales del manga de Tite Kubo. El filme comienza tras la invasión del Palacio Real por Yhwach y el Wandenreich. Con la barrera destruida y el Rey muerto, los límites entre el mundo de los vivos, la Sociedad de Almas y Hueco Mundo empiezan a desmoronarse. Para detener una catástrofe que amenaza toda la realidad, antiguos enemigos se ven obligados a formar alianzas incómodas llevando a Ichigo Kurosaki y los Trece Escuadrones de la Guardia de la Corte hasta el enfrentamiento definitivo. La acción y la fantasía conviven en esta narración épica, que sigue la trama adelantada por sus precuelas “La Guerra Sangrienta” (lanzada en 2022), “La separación” (2023) y “El conflicto” (2024).
La animación fue realizada por Pierrot Films, con música de Shiro Sagisu y dirección de Tomohisa Taguchi y Hikaru Murat.
Comedia física
Desde los inicios del cine, con un momento de esplendor en la era muda pero sin salir de pantalla en ningún momento, el humor físico (slapstick en inglés) se instaló como un género autónomo en el universo de la comedia, a partir de risas provocadas desde el tratamiento de los cuerpos en acrobacias, golpes, caídas y accidentes.
“Jackass” marcó una época en la televisión a partir del impulso de Johnny Knoxville, al frente de un variopinto grupo de actores que se pusieron en riesgo afrontando desafíos y bromas pesadas en diversos sketches, que podían afectar sus cuerpos con lesiones (de hecho, sus participantes sufrieron fracturas en extremidades y costillas, quemaduras, conmociones cerebrales y otros daños).
El programa creado por Knoxville, Jeff Tremaine y Spike Jonze tuvo tres temporadas en MTV entre 2000 y 2002. Fueron el inicio de una franquicia que se multiplicó en cuatro películas (con recopilaciones de sus episodios de TV y otros nuevos, algunos filmados con cámaras ocultas), videojuegos y cartas coleccionables.
Hoy se conocerá la quinta producción, con el subtítulo “La última y nos vamos”, que llega cuatro años después de “Jackass Forever”. Contará con la participación de los miembros originales: Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Preston Lacy, Dave England y Danger Ehren, a quienes se sumarán Poopies, Zach Holmes, Jasper Dolphin, Rachel Wolfson y Dark Shark.
La realización es una mezcla de imágenes antiguas y nuevas, ya que incluye material nunca antes visto que es intercalado con entrevistas en el set con su elenco. Entre los fragmentos viejos que se muestran algunos clásicos como “El secuestro de Brad Pitt”, “High Five”, “Poo Cocktail Supreme”, “Truco de magia” y “El silencio de los corderos”, junto con un doloroso examen de próstata por parte de un robot llamado Larry, descargas eléctricas y una sala de escape imposible, donde el castigo a los participantes es inevitable.
La promoción asegura que será la despedida definitiva del grupo, a un cuarto de siglo de su creación, y que llevó el humor bizarro a un extremo sin retorno.
Espacio Incaa: proyectan “Cuatro estrellas”
Entre hoy y el sábado, todos los días a las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), se proyectará la película argentina “Cuatro estrellas”, de Pablo Stigliani y con las actuaciones de Ulises Puiggrós (autor del guión original), María Fernanda Callejón, Romina Escobar, Mila Jaimes, Ana Celentano y Jorge Sesán. Lila, Ámbar, Marcela y Lisete son trabajadoras sexuales y se han transformado en una familia en una casa que comparten a mediados de la década del 90 en la Capital Federal. Pero la trágica muerte de Lisete y la partida de Marcela dejan a Lila (cantante frustrada de 50 años y dependiente de su posesivo amante Víctor, quien regentea el cabaret donde ella trabaja) y Ámbar frente a un futuro incierto. En su búsqueda de un nuevo rumbo, aparece Miriam, quien cambiará sus vidas de forma inesperada.