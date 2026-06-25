Estreno de cine: el terror de tener que evitar a quien más amas

El director y guionista Adrian Chiarella reinterpreta esos rituales cargados de culpa, persecución y castigo para entornarlos en una atmósfera situada en el interior (vacío y rural) de la isla-continente de Australia, donde todo lo que sale de lo convencional es cuestionado. El ingenuo y conflictuado Naim (Joe Bird) y el recién llegado Ryan (Stacy Clausen) no logran evitar la atracción que los acerca, pese a la presión social y religiosa que marca los tiempos y las conductas. Cuando se descubren sus secretos, son condenados por un supuesto sanador (a cargo de Nicholas Hope) a tener que evitarse el uno al otro por la maldición de un espíritu perverso que asume los distintos cuerpos en forma espectral y siniestra, y se transforma en un ser agresivo. Así, lo más deseado puede ser lo que te mate.