El drama de Zulma Lobato: quedó en situación de calle y teme perder a su mascota

Resumen para apurados
- Zulma Lobato quedó en situación de calle en Argentina tras ser desalojada y difundió un video pidiendo ayuda económica urgente para alquilar un cuarto y no perder a su perra.
- Tras sufrir cortes de luz y explotación financiera de su exmánager, la mediática duerme temporalmente con una amiga, aunque relatan que llegó a pernoctar en estaciones de tren.
- Lobato busca mudarse a Guernica mediante donaciones. El caso alerta sobre la extrema vulnerabilidad de artistas trans mayores y el riesgo de salud mental ante el desamparo.
La preocupación por la situación de Zulma Lobato volvió a crecer en las últimas horas tras la difusión de un video en el que la artista realizó un desesperado pedido de ayuda. La grabación fue compartida por su amiga Jazmín La Cuerpo, quien la acompaña en este difícil momento y expuso parte del drama que atraviesa.
En el video, la mediática contó que fue desalojada y que actualmente no tiene un lugar estable donde vivir. Según relató, se encuentra alojada de manera provisoria en la casa de su amiga mientras intenta reorganizar su vida y encontrar una alternativa habitacional. Incluso mencionó la posibilidad de mudarse a Guernica para vivir cerca de la referente trans.
"Quiero ver si puedo vivir cerca de ella en Guernica. Necesito la ayuda de los medios para ver si la gente deposita en mi alias y puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas", expresó Lobato, apelando a la solidaridad de sus seguidores para reunir el dinero necesario.
Uno de los aspectos más conmovedores de su mensaje estuvo relacionado con su mascota, a la que considera una parte fundamental de su vida. "No quisiera desprenderme de la perrita. Si yo tengo que ir a un geriátrico tengo que dar a la perra en adopción, que la tengo hace 13 años", explicó con visible angustia.
La artista también dejó una frase que tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales: "Si pierdo a mi perra termino con mi vida, porque es como una hija".
Por su parte, Jazmín La Cuerpo brindó más detalles sobre el presente de su amiga y aseguró que la situación es crítica. "Zulma está en situación de calle. Duerme en estaciones de trenes, hospitales y en universidades públicas, además de ejercer el oficio más antiguo a cambio de alimentos", afirmó.
Los difíciles meses que atravesó Zulma Lobato
La complicada realidad de Lobato no es nueva. En mayo, apareció junto a Jazmín La Cuerpo en distintos contenidos publicados en redes sociales, donde ambas hablaron sobre el delicado momento que atravesaba.
"Está con recaída la señora. Está sin luz hace 15 días. Está pasando por mucho, pero le pone onda. La bañamos, la maquillamos, la vamos a poner linda", comentó entonces la influencer.
Luego fue la propia Zulma quien describió las dificultades que enfrentaba en su hogar. "La estoy pasando bastante mal. Todos los vecinos tienen luz, menos yo. Todo pasó por un cortocircuito, supuestamente. Vino la cuadrilla de Edenor y revisó el medidor. Me dijeron que estaba bien", relató.
Ese problema se sumó a la compleja situación económica que atraviesa la mediática. En ese contexto, volvió a apuntar contra su exmánager, a quien acusó de haberle pagado apenas $3.000 por sus presentaciones en Mar del Plata. Además, difundió públicamente la dirección del hombre, una situación por la que podría enfrentar una demanda.