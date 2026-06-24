La Libertad Avanza reafirma alianzas en Tucumán y busca "fortalecer la estructura" para 2027

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, líder de La Libertad Avanza en Tucumán, se reunió con nuevos aliados locales para fortalecer la estructura partidaria provincial con miras al 2027.
- El encuentro sumó a referentes locales como Claudio y Micaela Viña, consolidando la estrategia de captar dirigentes de otros espacios para ampliar la base libertaria.
- Esta reorganización busca consolidar un armado electoral competitivo en el norte del país, clave para el proyecto de expansión nacional del partido de Javier Milei.
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